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Новини
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"Центрэнерго" запустило 6 энергоблоков ТЭС на газе

ПАО "Центрэнерго" 18 января подключило к работе энергосистемы дополнительно 6 энергоблоков с использованием природного газа.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Интерфакс-Украина.

"Дополнительно к коммерческому графику сегодня включили два блока по 300 МВт на Углегорской ТЭС, три блока по 200 МВт – на Змиевской ТЭС и один блок на 300 МВт на Трипольской ТЭС", – уточнили в компании.

Таким образом, по состоянию на 18 января в работе находятся 11 блоков ТЭС "Центрэнерго".

При этом в "Центрэнерго" отметили, что дополнительная нагрузка сверх коммерческого графика по команде оператора системы передач НЭК "Укрэнерго" для поддержания стабильности ОЭС покрывается за счет использования газа, а предусмотренная в рамках коммерческого графика – угля.

"Топлива из государственных шахт для этого хватает", – подчеркнули в компании.

Вместе с тем в компании уточнили, что газ от НАК "Нафтогаз Украины" "Центрэнерго" получает на условиях отсрочки платежа.

Как сообщалось, ранее генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев заявил, что запуск блоков ТЭС на газе "экономически сегодня это абсолютно не обоснован". Он также сообщил, что в связи с нехваткой топлива ДТЭК начнет импорт угля из Казахстана и увеличит поставки топлива со своих шахт в России.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7906) ТЕС (675) Центренерго (453)


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На Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками ВВЭР общей установленной мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе. По количеству энергетических реакторов (все типа ВВЭР) Украина занимает 10-е место в мире и пятое в Европе.

Кто знает сколько блоков остановлено на сегодня и причину ?????
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18.01.2021 18:05 Відповісти
https://ua.energy/blocks/
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19.01.2021 08:24 Відповісти
красота.....когда нибудь, сопля будет вместе со шмыгалем в суде рассказывать почему была остановлена дешовая атомная энергетика в угоду ринату линидычу и росийскому газу на ТЭС....
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18.01.2021 20:52 Відповісти
Це значить що в енергетиці повний ахтунг, вугілля немає і ситуацію вирішили рятувати крайньою мірою, надзвичайно дорогим газом. Беніні економісти роблять з україни банкрота, тільки навідміну від попередників(і юля і яник і порох) про це особливо не говорять, дефолт оголосять по тихому щоб бува не почали майданити.
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19.01.2021 01:27 Відповісти

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