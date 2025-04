Компания Ричарда Брэнсона впервые запустила космическую ракету с самолета. ВИДЕО

Компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона успешно запустила на орбиту с борта самолета ракету-носитель LauncherOne, которая вывела на орбиту в ходе демонстрационного полета ряд спутников для NASA.

Как сообщается на сайте компании, это первый успешный запуск космической ракеты воздушного базирования на жидком топливе.

В ходе запуска ракета-носитель LauncherOne была сброшена с модифицированного самолета Boeing 747 (под названием Cosmic Girl) над Тихим океаном, после чего на ней включился двигатель.

После отделения первой ступени ракета вышла на штатную орбиту с десятью исследовательскими миниспутниками американских университетов и NASA.

После успешной демонстрации Virgin Orbit планирует начать коммерческую эксплуатацию ракеты. Компания отмечает, что у нее уже есть заказы от Космических сил США и Королевских военно-воздушных сил Великобритании, а также ряда коммерческих заказчиков.

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN