Немецкие экологи заблокировали возобновление строительства "Северного потока-2"

Группа экологических активистов NABU подала жалобу в морское управление Германии BSH с требованием временно приостановить строительство газопровода Nord Stream 2 в водах Германии.

Жалоба подана предоставленное BSH на минувшей неделе разрешение, которым были расширены временные рамки проведения работ по строительству газопровода, передает Reuters.

В BSH подтвердили, что подача жалобі автоматически останавливает любые работы по проекту.

Ранее немецкий журнал Focus сообщил, что две экологические группы – Nabu и DUH – подали жалобы, которые фактически заморозило работы по достройке "Северного потока-2".

Как сообщалось, 15 января ведомство BSH сообщило, что выдало разрешение на дальнейшее строительство "Северного потока-2" в германских водах, расширив сроки проведения работ для судов с якорным позиционированием, что позволило задействовать российский корабль "Фортуна". Прежнее разрешение не позволило бы начать работы до конца мая.

Кроме этого, существует разрешение 2018 года на строительство с мая по сентябрь для кораблей с динамическим позиционированием DP2 и расширенное разрешение от декабря 2019 года на строительства с сентября по май для судов такого же типа.

Ранее Дания получила расписание планов строительства газопровода "Северный поток 2" в своих водах, ожидалось, что работы начнутся 15 января. Однако затем в проектной компании Nord Stream 2 заявили, что определенное время потребуется для проверки оборудования и подготовительных работ.

Как сообщалось, в декабре "Фортуна" достроила 2,6 км газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии. В этом случае трубоукладочные работы велись на глубине менее 30 м и заняли около двух недель. В территориальных водах Дании нужно проложить около 147 км трубопровода на значительной глубине.