Лечение одного больного с COVID-19 обходится бюджету в 45 тысяч гривен

Национальная служба здоровья Украины (НСЗС) выплатила за лечение госпитализированных пациентов с COVID-19 11,4 млрд грн или почти 45 тыс. грн в среднем на одного пациента.

Как сообщает пресс-служба НСЗУ, в целом медицинским учреждениям и центрам экстренной медицинской помощи за оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него выплачено 19 млрд грн.

По данным ведомства, всего в течение апреля-декабря 2020 года были госпитализированы 253 тысяч пациентов с коронавирусной болезнью, из них в отделении интенсивной терапии находилось почти 50 тыс. пациентов.

Таким образом, доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии в течение 2020 года составляла 19,6%.

При этом в декабре 2020 года, по сравнению с ноябрем, количество пациентов, госпитализированных с COVID-19, уменьшилось на 3 тыс. – до 60 тысяч пациентов.

В то же время количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода в декабре выросло на 4 тыс. – до 50 тысяч человек, что составляет 69% от всех пролеченных пациентов в декабре.

В отделении интенсивной терапии медицинскую помощь получали более 13 тыс. пациентов, что на 348 человек госпитализированных больше, чем в ноябре. Выросло в декабре и количество пациентов, нуждающихся подключения к аппарату ИВЛ – с более 5 тыс. до более 6 тыс. человек.

В настоящее время договор с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 имеют 507 медицинских учреждений.