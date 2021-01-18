"Укрзализныця" не сможет самостоятельно запустить поезда со скоростью 300 км/ч, – глава компании

Запуск в Украине поездов со скоростями до 300-350 км/ч возможен только при условии привлечения значительных финансовых инвестиций, которых "Укрзализныця" обеспечить не может.

Об этом глава правления железнодорожной компании Владимир Жмак заявил в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба "Укрзализныци".

Жмак отметил, что есть большой амбициозный проект скоростного движения поездов со скоростью до 300-350 км/ч в сообщении Киев - Львов, Киев - Харьков, Киев - Одесса.

По словам главы компании, сейчас он обсуждается и есть заинтересованные участники.

"Для этого нам нужны инвестиции, сами мы этот проект не преодолеем, поэтому нужен инвестор, который заинтересован в концессионном подходе", – рассказал руководитель "Укрзализныци".

Жмак отметил, что концессия – это единственный инструмент, который позволит привлечь международного финансового игрока для реализации проекту скоростного движения поездов.