Рыночные цены на электроэнергию подскочили после наступления холодов

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины (ОЭС, без "Бурштынского острова") 18 января составила 1711,66 грн за МВт-ч при среднестатистической цене за 19 дней января 1350,75 грн за МВт-ч.

Согласно данным ГП "Оператор рынка", на торгах на рынке "на сутки вперед", запланированных на 19 января, средневзвешенная цена на электроэнергию составляет 1698,08 грн за МВт-ч, передает Интерфакс-Украина.

На прошлой неделе максимальная цена электроэнергии на РСВ в ОЭС Украины была зафиксирована 13 января на уровне 1610,28 грн за МВт-ч, однако рынок при этом в течение недели был крайне волатильным.

Рост цен с понедельника был вызван наступлением морозов и увеличением спроса на электроэнергию.

При этом, несмотря на предыдущие заявления и.о. министра энергетики Юрия Витренко о намерении запустить в работу с понедельника газомазутные энергоблоки, согласно оперативным данным "Укрэнерго", по состоянию на 15:00 18 января газомазутные блоки №5-6 Трипольской и №6-7 Углегорской ТЭС ("Центрэнерго") находились в резерве, а № 5 и №7 Запорожской АЭС ("ДТЭК Энерго") ‒ в аварийном ремонте.

Как сообщалось, ранее НЭК "Укрэнерго" прогнозировало возможный рост энергопотребления в Украине в часы пик с наступлением морозов на 3 ГВт ‒ до 25 ГВт.

Согласно прогнозам "Укрэнерго", максимальное потребление электроэнергии в Украине (с учетом "Бурштынского острова") по состоянию на 18:00 18 января может составить 25 ГВт, по состоянию на 18:00 19 января – 24,2 ГВт.



