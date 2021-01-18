Украина увеличила импорт нефти за год в 1,6 раза

Украина в 2020 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 57,5% (на 454,96 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,25 млн тонн.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

При этом в денежном выражении за прошлый год импортировано сырья на $409,17 млн, что на 1,5% меньше, чем в 2019 году ($431,74 млн).

В том числе из Азербайджана поступило сырье на $265,08 млн (доля – 64,78%), из США – на $98,45 млн (24,06%), Ливии – на $45,56 млн (11,13%), других стран – $0,09 млн (0,02%).

Экспорт нефтяного сырья Украиной в 2020 году составил 80 тыс. тонн на $24,35 млн. Экспорт осуществляла в Беларусь "Укртранснафта", которая весной 2020 года на спаде цен купила азербайджанскую нефть с ее последующей продажей "дочке" БНК.

В 2019 году Украина не осуществляла экспорт нефти.

Напомним,, Украина в 2011 году импортировала 5,83 млн тонн нефти на $4,38 млрд, в 2012 – 1,54 млн тонн на $1,23 млрд, в 2013 – 761,06 тыс. тонн на $630,28 млн, в 2014 – 178,61 тыс. тонн на $146,53 млн, в 2015 – 248,19 тыс. тонн на $89,04 млн, в 2016 – 515,95 тыс. тонн на $173,84 млн, в 2017 – 1,01 млн тонн нефти на $442,22 млн, в 2018 – 766,83 тыс. тонн на $431,74 млн, в 2019 – 790,63 тыс. тонн на $405,75 млн.