Украина сократила экспорт зерновых про сравнению в прошлым годом

Украина экспортировала в нынешнем маркетинговом году (МГ) 27,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 15 января, тогда как в минувшем МГ на 20 января на внешние рынки было поставлено 33,9 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

"В текущем 2020/2021 МГ уже экспортировано 12,6 млн тонн пшеницы. Это полностью соответствует запланированной динамике, которую мы с профильными ассоциациями согласовали, подписав соответствующее приложение к Меморандуму о взаимопонимании на рынке зерна", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Минэкономики уточнило, что из 27,2 млн тонн зерновых и зернобобовых на внешние рынки помимо пшеницы поставлено также 3,9 млн тонн ячменя, 1,7 тыс. тонн ржи и 10,3 млн тонн кукурузы. Кроме того, было экспортировано 81,5 тыс. тонн муки в пересчете на зерно.

В 2019/2020 маркетинговом году по состоянию на 20 января 2020 года Украина экспортировала 15,5 млн тонн пшеницы, 3,8 млн тонн ячменя и 14,2 млн тонн кукурузы, а также 207 тыс. тонн муки в пересчете на зерно.

Как сообщалось, Министерство сельского хозяйства США (USDA) в январе улучшило прогноз экспорта зерновых из Украины в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 0,2 млн тонн по сравнению с прогнозом в декабре - до 45,81 млн тонн при урожае 64,21 млн тонн за счет сокращения оценки потребления.

В частности, Минсельхоз США ожидает экспорта 24 млн тонн кукурузы при ее урожае 29,5 млн тонн и экспорта 17,5 млн тонн пшеницы при ее урожае в 25,5 млн тонн соответственно.

В минувшем МГ, как отмечало Минэкономики, Украина поставила рекорд экспорта зерновых - 57,2 млн тонн, в том числе пшеницы - 20,5 млн тонн, ячменя - 5,1 млн тонн и кукурузы - 30,32 млн тонн, а также 334 тыс. тонн муки.

В нынешнем году некоторые станы-экспортеры зерновых заявили об ограничении экспорта, что с меньшими объемами урожая привело к увеличению цен. В частности, Россия планирует установить квоты на экспорт зерна с 15 февраля 2021 для обеспечения внутренних потребностей и продовольственной безопасности страны, а Аргентина с 28 февраля прекратит экспорт кукурузы в рамках плана правительства по обеспечению внутренних поставок продовольствия.