Морозы увеличили потребление газа в Украине до 200 миллионов кубометров в сутки (обновлено)

Суточное потребление природного газа в Украине из-за установившихся существенных морозов увеличилось до 180 млн кубометров.

Об этом сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Сегодня ожидаем увеличения до 200 млн кубометров... Это нормальное потребление для данной температуры. Ничего нового или критичного", – написал Макогон.

В свою очередь в прерсс-служба дивизиона "Нафтогаз Хранение газа" уточнили, что отбор газа из хранилищ в последние дни достиг 120 млн кубометров в сутки.

"Только за прошедшие несколько морозных дней из украинских подземных хранилищ отбирали в среднем 120 млн кубометров газа в сутки. И это, конечно же, не максимальная техническая мощность ПХГ. При необходимости объемы отбора можно даже несколько увеличивать. Поэтому наши и отечественные, и иностранные партнеры могут быть уверены, что газ, который они хранят, будет отобран (если, конечно, подать заявку в необходимый срок)", – сообщил оператор хранилищ газа.

Согласно данным Оператора ГТС, за 17 дней января потребление газа составило 2,16 млрд куб. м, или около 127 млн кубометров в сутки.

В декабре 2020 года потребление газа составило 4,11 млрд куб. м или около 132,5 млн кубометров в сутки.