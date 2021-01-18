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Морозы увеличили потребление газа в Украине до 200 миллионов кубометров в сутки (обновлено)

Морозы увеличили потребление газа в Украине до 200 миллионов кубометров в сутки (обновлено)

Суточное потребление природного газа в Украине из-за установившихся существенных морозов увеличилось до 180 млн кубометров.

Об этом сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Сегодня ожидаем увеличения до 200 млн кубометров... Это нормальное потребление для данной температуры. Ничего нового или критичного", – написал Макогон. 

В свою очередь в прерсс-служба дивизиона "Нафтогаз Хранение газа" уточнили, что отбор газа из хранилищ в последние дни достиг 120 млн кубометров в сутки.

"Только за прошедшие несколько морозных дней из украинских подземных хранилищ отбирали в среднем 120 млн кубометров газа в сутки. И это, конечно же, не максимальная техническая мощность ПХГ. При необходимости объемы отбора можно даже несколько увеличивать. Поэтому наши и отечественные, и иностранные партнеры могут быть уверены, что газ, который они хранят, будет отобран (если, конечно, подать заявку в необходимый срок)", – сообщил оператор хранилищ газа.

Согласно данным Оператора ГТС, за 17 дней января потребление газа составило 2,16 млрд куб. м, или около 127 млн кубометров  в сутки. 

В декабре 2020 года потребление газа составило 4,11 млрд куб. м или около 132,5 млн кубометров в сутки.

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Джерело:  Facebook
газ (7906) морози (9) Оператор ГТС (451)


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ГЕНІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК глави ОГТСУ. Або ми це не знали. Або глава не голова. Або той хто це надрукував, - замерз.
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18.01.2021 16:00 Відповісти
Відкриття століття!
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18.01.2021 16:08 Відповісти

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