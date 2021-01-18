Глава "Укрзализныци" анонсировал превращение вокзалов в торговые центры

Передача железнодорожных вокзалов в концессию позволит превратить их в торговые центры.

Об этом глава правления железнодорожной компании Владимир Жмак заявил в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба "Укрзализныци".

"Сейчас мы говорим о 7 вокзалах, возможно, еще присоединится Львов", – отметил Жмак.

По его словам, концессия железнодорожных вокзалов позволит превратить их в большие торговые центры, и это уже не будут просто залы для ожидания поездов.

"Для пассажиров и для "Укрзализныци" на вокзале нужна колея, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не является пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр", – резюмировал Жмак.

Как сообщалось, ранее и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский отмечал, что на сегодня шесть компаний-инвесторов проявили интерес к участию в концессии железенодорожных вокзалов.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял о планах получить 60,18 млн грн концессионных платежей и 17,4 млн грн налогов в госбюджет и привлечь инвестиции общим объемом в 3,8 млрд грн за счет передачи в концессию семи железнодорожных вокзалов.