БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
971 відвідувач онлайн
Новини
20 034 3

Глава "Укрзализныци" анонсировал превращение вокзалов в торговые центры

Глава

Передача железнодорожных вокзалов в концессию позволит превратить их в торговые центры.

Об этом глава правления железнодорожной компании Владимир Жмак заявил в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба "Укрзализныци".

"Сейчас мы говорим о 7 вокзалах, возможно, еще присоединится Львов", – отметил Жмак.

По его словам, концессия железнодорожных вокзалов позволит превратить их в большие торговые центры, и это уже не будут просто залы для ожидания поездов.

"Для пассажиров и для "Укрзализныци" на вокзале нужна колея, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не является пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр", – резюмировал Жмак.

Как сообщалось, ранее и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский отмечал, что на сегодня шесть компаний-инвесторов проявили интерес к участию в концессии железенодорожных вокзалов.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял о планах получить 60,18 млн грн концессионных платежей и 17,4 млн грн налогов в госбюджет и привлечь инвестиции общим объемом в 3,8 млрд грн за счет передачи в концессию семи железнодорожных вокзалов.

Автор: 

вокзал (110) концесія (183) Укрзалізниця (4737) Жмак Володимир (24)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в туалетах можно успешно шаурмой торговать и лигу смеха на информационном табло показывать.
показати весь коментар
18.01.2021 20:36 Відповісти
Или в майнинг ферму, благо напруги хватает. Накой те пассажиры.
показати весь коментар
19.01.2021 01:38 Відповісти
Ну это все рассказы зебильных мародеров о "нью-васюках", а на практике просто введут плату за вход пассажиров на вокзал и дополнительную плату входящую в стоимость билетов за то, что поезда останавливаются на этих вокзалах. При этом пархатые оккупанты зельцмана пытаются украсть самые прибыльные вокзалы в крупных городах, которые приносят прибыль, зато вокзалы в мелких населенных пунктах оставят государству. Это ситуация аналогичная платным дорогам и дерибану ЗЕМЛИ ,иудо оккупанты пытаются прибрать к руках все активы которые еще остались у народа и государства.
показати весь коментар
19.01.2021 12:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 