В случае отказа поставщиков снизить цены на газ потребители перейдут к "Нафтогазу", – премьер

"Нафтогаз Украины" готов поставлять всем бытовым потребителям (населению) страны природный газ, как поставщик "последней надежды" (ППН), в случае отказа других сбытовых компаний продавать газ по граничной цене 6,99 грн за кубометр.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Нафтогаз" готов к таким ситуациям. То есть, если идет отказ кого-то поставлять по данной цене, то "Нафтогаз", как поставщик последней надежды по 6,99 грн за куб. м будет поставлять газ людям", – сказал премьер.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что Украина не отказывается от либерализации на рынке природного газа для населения, но этот сегмент рынка начал работу только с августа прошлого года, и еще не в полной мере сбалансирован.

"В частности, есть крупные компании, которые имеют монопольное положение в отдельных областях. Это региональные газовые компании, которым принадлежит 88% рынка газоснабжения для бытовых потребителей. Поэтому состоялся перекос цен, когда государственная компания НАК "Нафтогаз" продает в одной из областей газ для бытовых потребителей в январе по 7,22 грн, а есть области, где цена составляет более 10 грн", – отметил глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что из-за пришедших в Европу и Украину сильных морозов цена газа на биржах резко возросла, а приобретать топливо по такой цене готовы далеко не все потребители в стране.

"Поэтому, даже в рыночных механизмах предполагается вмешательство государства для того, чтобы защитить бытового потребителя. Конечно, может быть продукт монетарной субсидии, чтобы защитить уязвимых потребителей, но это продукт длинный, он требует времени, регистрации, определения правильных параметров получателей", – пояснил премьер.

Как сообщалось, на заседании 18 января Кабинет министров установил предельную цену на газ для населения до конца отопительного сезона на уровне 6,99 грн за кубометр.

Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.