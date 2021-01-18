"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на февраль

"Газпром" забронирует дополнительные мощности для транзита газа через Украину на февраль на уровне текущей прокачки.

Согласно результатами месячного аукциона на Regional Booking Platform, из предложенного объема для прокачки в 15 млн кубометров в сутки были забронированы 14,2 млн куб. м, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, у "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м в год – это около 110 млн кубометров в сутки.

В январе (с 1 по 16 число) "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124,4 млн куб. м в стуки (минимум 123,1 млн куб. м, максимум 125,9 млн куб. м).

Как сообщалось, на январь "Газпром" бронировал намного большую прокачку – 41,2 млн куб. м в сутки, но по факту прокачивает намного меньше.

На декабрь 2020 года было выставлено 15 млн куб. м в сутки, а забронировано 11,4 млн куб. м в сутки, на ноябрь – 10,27 млн кубов, октябрь – 4,52 млн кубометров.

Как пояснил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, дополнительные мощности позволят "Газпрому" частично компенсировать снижение возможностей для транзита в январе, предусмотренное долгосрочным контрактом, с 178 млн куб. м до 113 кубометров газа в сутки.

"Вероятно этих объемов недостаточно из-за проблем с запуском "Северного Потока-2" и "Турецкого Потока-2", – отмечал Макогон.