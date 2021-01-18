Кабмин анонсировал обсуждение экономической стратегии до 2030 года

Кабинет министров анонсировал проведение широкого обсуждения наработок Национальной экономической стратегии-2030 с 22 января по 10 февраля текущего года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

"С 22 января по 10 февраля в Кабинете министров пройдет широкое обсуждение наработок Национальной экономической стратегии-2030, которая разрабатывается рабочей группой Кабинета министров Украины на платформе Центра экономического восстановления", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время публичных мероприятий с участием представителей правительства, Верховной Рады и Офиса президента состоится представление ключевых идей Стратегии и обсуждения путей ее осуществления. Ключевая цель мероприятий - по результатам обсуждения разработать и представить на рассмотрение Кабмина проект решения правительства по формированию экономической политики до 2030 года, обсудить приоритетные мероприятия в Плане действий правительства на 2021-2023 годы и перечень приоритетных законов, которые должны быть приняты Радой в течение следующих трех лет.

Тематика обсуждения в течение запланированных встреч:

инвестиционная привлекательность, рынки капитала и макроэкономическая стабильность; поддержка креативных индустрий и индустрии гостеприимства;

развитие предпринимательской культуры и регуляторная политика; развитие энергетического сектора, добывающая промышленность и эффективную защиту окружающей среды;

промышленность, транспорт и инфраструктура;

международная экономическая политика и торговля (Экспортно-кредитное агентство) Цифровая экономика и Информационно-компьютерные технологии;

управление государственной и коммунальной собственностью;

реинтеграция временно оккупированных территорий Украины; развитие агросектора.

"Национальная экономическая стратегия - это главные векторы, по которым будет развиваться экономика Украины в ближайшие 10 лет: стимулы для промышленности, агросектора, добычи, IT и R&D, инфраструктуры и внутренних перевозок, энергетического сектора. Процесс создания НЭС-2030 был беспрецедентно открытым и прозрачным. Над документом работали около 400 специалистов из разных сфер - как бизнеса, так и известных аналитических центров, think-tanks, неправительственных организаций, государственных органов", - говорится в сообщении.