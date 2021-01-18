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Власти США впервые разрешили полностью автоматизированные полеты дронов

Власти США впервые разрешили полностью автоматизированные полеты дронов

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) впервые одобрило полностью автоматизированные полеты дронов в коммерческих целях.

Регулятор выдал соответствующее разрешение компании American Robotics Inc., передает Интерфакс-Украина.

Полеты разрешено осуществлять в сельской местности на высоте, не превышающей 400 футов (121,9 метра).

Ранее FAA разрешало использовать дроны для проверки железнодорожных путей, трубопроводов и ряда промышленных комплексов, при этом те, кто осуществлял полеты, должны были находиться в относительной близости от объектов.

Однако American Robotics получила разрешение осуществлять полеты без чьего-либо контроля за дронами, подчеркнула исполнительный директор отраслевой организации Commercial Drone Alliance Лиза Эллман.

Разработанные компанией дроны Scout осуществляют полеты в соответствии с заранее определенными программами и используют акустическую технологию для распознавания других дронов, птиц и прочих препятствий. Эти беспилотные летательные аппараты весят менее 9 килограммов.

Как отмечает The Wall Street Journal, решение регулятора является потенциально значимым шагом в расширении коммерческого использования дронов.

Решение FAA, ставшее итогом четырехлетнего тестирования дронов в восьми штатах, как ожидается, быстро откроет дополнительные возможности для более масштабного тестирования.

В первую очередь, разрешением будут пользоваться представители сельскохозяйственного сектора в Канзасе, Массачусетсе и Неваде, однако оно открывает возможность для использования дронов в других целях, что впоследствии может включать другие модели беспилотников и более длительные полеты в более густонаселенных регионах страны.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
безпілотник (530) США (4795) дрони (357)


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