Власти США впервые разрешили полностью автоматизированные полеты дронов
Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) впервые одобрило полностью автоматизированные полеты дронов в коммерческих целях.
Регулятор выдал соответствующее разрешение компании American Robotics Inc., передает Интерфакс-Украина.
Полеты разрешено осуществлять в сельской местности на высоте, не превышающей 400 футов (121,9 метра).
Ранее FAA разрешало использовать дроны для проверки железнодорожных путей, трубопроводов и ряда промышленных комплексов, при этом те, кто осуществлял полеты, должны были находиться в относительной близости от объектов.
Однако American Robotics получила разрешение осуществлять полеты без чьего-либо контроля за дронами, подчеркнула исполнительный директор отраслевой организации Commercial Drone Alliance Лиза Эллман.
Разработанные компанией дроны Scout осуществляют полеты в соответствии с заранее определенными программами и используют акустическую технологию для распознавания других дронов, птиц и прочих препятствий. Эти беспилотные летательные аппараты весят менее 9 килограммов.
Как отмечает The Wall Street Journal, решение регулятора является потенциально значимым шагом в расширении коммерческого использования дронов.
Решение FAA, ставшее итогом четырехлетнего тестирования дронов в восьми штатах, как ожидается, быстро откроет дополнительные возможности для более масштабного тестирования.
В первую очередь, разрешением будут пользоваться представители сельскохозяйственного сектора в Канзасе, Массачусетсе и Неваде, однако оно открывает возможность для использования дронов в других целях, что впоследствии может включать другие модели беспилотников и более длительные полеты в более густонаселенных регионах страны.
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