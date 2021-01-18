Госналоговая списала налоговое долги для 3,7 миллиона налогоплательщиков

Государственная налоговая служба сообщила о списании 1,19 млрд грн налогового долга почти 3,66 млн налогоплательщикам.

Об этом говорится в сообщении Госналоговой.

"Госналоговой 21 декабря 2020 года было проведено в автоматическом режиме списание налогового долга плательщиков налога, который числился на 1 ноября 2020 года и остался неуплаченным/непогашенным по состоянию на дату списания", - сказано в сообщении.

Списанию подлежит налоговый долг плательщика до 3,06 тыс. грн.

Как сообщалось, 4 декабря 2020 гоад Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс по социальной поддержке налогоплательщиков на период карантина.

Документ содержит норму о списании налогового долга на сумму до 3,06 тыс. грн, который не был погашен до 1 ноября 2020 года и освобождает ФЛП первой группы от уплаты единого налога с декабря 2020 года по май 2021 года с зачислением этого периода в страховой стаж.

По данным Государственной налоговой службы, списание налогового долга на сумму до 3 060 грн должно было произойти для 4 млн должников на общую сумму 1,3 млрд грн.