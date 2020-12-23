В Раду подали законопроект о запрете рекламы на автодорогах

Первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах".

Об этом Стефанчук написал в Facebook.

"Для уменьшения аварийности на автомобильных дорогах Украины сегодня вместе с коллегами зарегистрировал законопроект" О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах "...Проектом закона предлагается установить запрет располагать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах", - заявил Стефанчук.

Законопроектом предлагается запретить рекламу на пешеходных дорожках и аллеях, на велосипедных дорожках, в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы, в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы, над проезжей частью автомобильных дорог, на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

По словам Стефанчука, реклама на дорогах отвлекает водителей, препятствует оценке дорожно-транспортной ситуации, особенно усугубляется их яркое освещение в темное время суток.

По его данным, Украина является одним из лидеров среди стран ЕС по удельным показателям аварийности и последствий ДТП.

"Только в течение 2019 совершено 160 675 ДТП, в которых погибли 3454 человека, еще 32 736 человек травмированы. ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти молодежи в возрасте 15-24 года и второй по распространенности причиной смерти детей 5-14 лет", - сообщил Стефанчук.