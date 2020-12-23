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Суд обязал госисполнителей не забирать у РФ акции "Сбербанка"

Суд обязал госисполнителей не забирать у РФ акции

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск российского "Сбербанка" к Департаменту государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины и обязал госисполнителей воздержаться от совершения действий относительно обращения взыскания на акции украинской "дочки" "Сбербанка".

Об этом сообщает Finbalance.

16.09.2020 суд удовлетворил заявление "Сбербанка" об обеспечении иска в этом деле и запретил государственным и частным исполнителям в сводном исполнительном производстве №59036926 или в других исполнительных производствах, в которых должником является РФ, совершать любые действия, в т.ч. накладывать арест, производить описание или иные действия, направленные на обращение взыскания на акции украинской "дочки" "Сбербанка".

Кроме того, тогда суд запретил исполнителям принимать любые меры о наложении ареста и/или проведения описи движимого и/или недвижимого имущества, принадлежащих украинской "дочке" "Сбербанка", о наложении ареста на ее счета, денежные средства, ценные бумаги или права на ценные бумаги в любых финансовых или банковских учреждениях.

Согласно судебным материалам, в адрес украинской "дочки" "Сбербанка" поступило требование госисполнителя от 13.08.2020 предоставить детализированную информацию о структуре собственности финучреждения и приобретение акций российского "Сбербанка" Российской Федерацией.

Как уточняется, исполнитель в рамках исполнительного производства №59036926 получил заявление от одного из взыскателей с требованием наложить арест и обратить взыскание на 50% акций украинской "дочки" "Сбербанка", которая была мотивирована ссылкой на покупку Российской Федерацией в лице Министерства финансов РФ 50% акций российского "Сбербанка" (г. Москва), которому принадлежат 100% акций АО "Сбербанк" (г. Киев).

В рамках сводного исполнительного производства №59036926 компании Игоря Коломойского и его партнеров на основании решения Арбитражного суда Гааги от 02.05.2018 пытаются взыскать с РФ $159 млн компенсации за их недвижимость, отобранную в Крыму после аннексии украинского полуострова Россией.

В рамках указанного исполнительного производства накладывался арест на 99,77% акций "Проминвестбанка", принадлежащие российской госкорпорации ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк), которые в марте 2020 года были проданы на бирже ПФТС за 268,7 млн грн для ООО "ФК "Фортифай".

Ранее украинская "дочка" "Сбербанка" приводила информацию, что в декабре 2019 года вступило в силу решение Хозсуда Киева от 10.10.2019 о снятии ареста с ее акций. Как отмечалось, в январе 2020 года депозитарное учреждение (Райффайзен Банк Аваль) в порядке добровольного исполнения судебного решения сняло арест с акций "Сбербанка".

В мае 2020 года НБУ заявлял, что ему стало известно о продаже центробанком России 50%+1 акций "Сбербанка России" для Министерства финансов РФ. Соответственно у украинской "дочки" "Сбербанка" сменился конечный владелец. Вместе с тем, вопреки требованиям украинского законодательства, Минфин РФ не уведомил Нацбанк за 3 месяца до приобретения существенного участия в АО "Сбербанк" о намерении такого приобретения и не согласовал с Нацбанком приобретение существенного участия в банке.

Глава российского Сбербанка Герман Греф неоднократно публично жаловался на невозможность продать дочерний банк в Украине.

Украинская "дочка" "Сбербанка" уже несколько лет находится под санкциями, как и "Проминвестбанк". Также санкции вводились против "ВТБ Банка" (обанкротился), "БМ Банка" (решил прекратить банковскую деятельность без ликвидации юрлица), ВиЭс Банке (его выкупил Сергей Тигипко).

Ранее в СМИ среди возможных покупателей украинской "дочки" "Сбербанка" называли, в частности, Валерия Хорошковского.

Джерело:  Finbalance


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Это ка който пи.......
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23.12.2020 11:34 Відповісти
Парадокси, Які в Україні стали реальними .... нонсенсами ...

Що таке ментальність нонсенс?

-Назіваті російськомовні ЗМІ ... Українськими ЗМІ ...

Що таке самообман?

-Вважаті Россию цівілізованою та дружно Країною ...

Що таке етнічній нонсенс?

-Вважаті українцями потомків зеків, завезених з росії и розселення в домівки Знищення голодом українців ...

Що таке історичний нонсес?

-Амнезія ...

Що таке медичний нонсенс?

-Будуваті дороги за рахунок коштів ко-відного фонду.,.

Що таке Порушення психіки?

-Надіятіся на приверженность Байдена, трімаючі прес-секретарем Мєндєль, яка активно пошірювала в США фейки про міжнародну корупцію сім'ї Байденів

Що таке культурний нонсенс?

-Ткаченко - министр культури ...

Що таке юридичний нонсенс?

-Злочінці на печеському "олімпі", а патріоти - в тюрмах ...

-Що таке філологічний нонсенс? *

-Назіваті ЛІВОохоронців - правоохоронцями, а правоЛОМЦІВ - суддю

Що таке філантропічній парадокс?

-Тріматі будинку, обслуговувати та кормити звіра, Який поїдає твоїх дітей ...

-Що таке інвестиційний нонсенс?

-Заклікі ЗЕ інвестуваті в создания в Україні "діснейлендів" та "голлівудів", Гральний бізнес ... вместо інвестуванн в промисловість, науку и в розвиток людського потенціалу ...

-Що таке політичний нонсенс?

-Вважаті ЗЕ ... Українським президентом и надіятіся на него ...

Що таке парадокс парадоксів?

-Досі терпіти ЗЕ ...
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23.12.2020 11:54 Відповісти
ручной "суд" по указке выполнил приказ сверху. а "команда" поступила, потому что "сбербанк" добился ареста украинских активов по всему миру. у меня только "маленький" вопрос - ПОЧЕМУ мы не делаем тоже самое уже ШЕСТЬ лет с российскими "активами" по всему миру, а если и делаем - ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ???????????
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23.12.2020 13:20 Відповісти
Окружной админсуд Киева . . . . .дальше можно не читать. Опять что начудил Вовк.
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23.12.2020 16:13 Відповісти

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