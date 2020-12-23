Цены на нефть опустились ниже $50 за баррель

Котировки нефти в среду продолжают снижаться на опасениях о том, что распространение новой разновидности коронавируса и вводимые в связи с этим в Европе ограничительные меры еще больше ослабят и без того невысокий спрос на нефть.

Февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,77 (1,54%), до $49,31 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $0,83 (1,6%) - до $50,08 за баррель, сообщает Интерфакс.

Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,73 (1,55%), до $46,29 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $0,95 (2%) - до $47,02 за баррель.

Новый штамм коронавируса, о котором ранее сообщила Великобритания, уже обнаружили в Германии, Франции и Швейцарии, сообщил Bloomberg. Более 40 стран приостановили или ограничили авиасообщение с Британией, фактически изолировав остров.

"Неожиданные, панические действия государств по всему миру говорят о наличии риска новых локдаунов и туристических ограничений в следующем году, - отмечает аналитик Raymond James & Associates Inc. Павел Молчанов. - Нелишним будет напомнить, что все это замедлит восстановление спроса на нефть".

Укрепление доллара США на фоне общего увеличения спроса на активы "тихой гавани" в связи с сообщениями о новой разновидности коронавируса также снижает привлекательность вложений в нефть, отмечают эксперты.

Данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго США, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.