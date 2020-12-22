В подписанном Зеленским законе о льготах для культуры и туризма не оказалось проголосованной Радой поправки

Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" устанавливает сниженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% для гостиниц и средств размещения только до 2023 года, хотя перед принятием закона Верховная Рада поддержала поправку о бессрочном введении сниженной ставки налога.

Об этом свидетельствует опубликованный на сайте парламента текст закона №962-ІХ, который опубликован в официальном издании "Голос Украины" 22 декабря, обращает внимание Интерфакс-Украина.

"Временно, до 1 января 2023 года, операции по предоставлению услуг временного размещения (проживания), которые предоставляют гостиницы и подобные средства временного размещения, облагаются налогом по ставке в размере 7%", – сказано в тексте закона.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал инициированный главой государства закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" 21 декабря.

Верховная Рада приняла указанный закон 4 ноября. Перед принятием документа была проголосована правка народного депутата Дмитрия Нальотова, который предлагал сделать норму об уменьшенной ставке НДС для гостиниц бессрочной.





