Киевсовет выделил 422 миллиона на лечение больных коронавирусом

Киевсовет направил сэкономленные 422 млн грн медицинского бюджета 2020 года на лечение больных COVID-19 и поддержал решение об увеличении доплаты к зарплате медиков вторичного звена медучреждений с января 2021 года.

Такое решение поддержали 115 депутатов, передает пресс-служба КГГА.

Так, внесены изменения в программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы. Программу дополнили новым пунктом "Закупка лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения пациентов с острым респираторным заболеванием COVID-19". на эти цели выделили 422 млн грн. Эти средства направят во все лечебно-профилактические учреждения, где сегодня оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом. Деньги должны быть использованы до конца этого года.

Как отметила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, эти финансовые ресурсы были освобождены за счет сэкономленных средств при проведении торгов и возвращенного НДС.

"В 2020 году мы уже выделили всего 417 млн ​​грн из резервного фонда и бюджета столицы на борьбу с коронавирусом. Эти средства направили на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР и ИФА-тестов, кислородных концентраторов, на капитальный ремонт систем кислородоподачи. Сегодня мы выделили дополнительных 422 млн грн. В сумме имеем 839 млн грн на спасение жизни и здоровья киевлян", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Также депутаты увеличили расходы на безвозвратную финансовую помощь медикам коммунальных медучреждений вторичного звена на 2021 год. Так, с января следующего года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, столичные врачи будут получать 5 тыс. грн, медсестры - 4 тыс. грн, младший медперсонал - 2 тыс. грн.

Соответствующие изменения внесли в программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы. Финансовую помощь будут получать около 30 тыс. медицинских работников столицы. На это Киев выделит в следующем году 1,6 млрд грн.