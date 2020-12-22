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UDP Хмельницкого продает две солнечные электростанции компании из Катара

UDP Хмельницкого продает две солнечные электростанции компании из Катара

Антимонопольный комитет предоставил разрешения нидерландской Nebras Power Investment Mamagement B.V. на приобретение долей свыше 50% в ООО "Терслав" и ООО "Сан Пауэр Первомайск".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

ООО "Терслав" и ООО "Сан Пауэр Первомайск" входят в состав UDP Renewables бизнесмена Василия Хмельницкого.

UDP Renewables ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию "Терслав" на территории Обуховского сельского совета Днепровского района Днепропетровской области в мае 2020 года . Инвестиции в проект оценивались в около 15,5 млн евро.

СЭС "Первомайск" в Николаевской области мощностью 6,5 МВт была запущена в ноябре 2019 года.

Nebras Power основана в 2014 году со штаб-квартирой в Дохе, Катар. Согласно данным на сайте компании, она занимается стратегическими инвестициями в энергетике во всем мире, управляя 14 объектами генерации общей установленной мощностью 6,3 ГВт. Собственниками Nebras Power указаны катарская госкомпания Qatar Electricity and Water Company (QEWC) (60%) и Катарское инвестиционное управление (40%).

Как сообщалось, в марте 2019 года Антимонопольный комитет разрешил польской компании Dymerka Solar Poland Sp. z o.o (подконтрольной испанской Acciona Energia Global) приобрести свыше 50% проекта солнечных электростанций (СЭС) "Арцыз-Солар" компании UDP Renewables Василия Хмельницкого.

Кроме того, АМКУ разрешил Dymerka Solar Poland Sp. z o.o приобрести свыше 50% в проектах солнечных электростанций (СЭС) ООО "Гудзовка-Солар-1" и "Гудзовка-Солар-2" компании UDP Renewables.

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