UDP Хмельницкого продает две солнечные электростанции компании из Катара

Антимонопольный комитет предоставил разрешения нидерландской Nebras Power Investment Mamagement B.V. на приобретение долей свыше 50% в ООО "Терслав" и ООО "Сан Пауэр Первомайск".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

ООО "Терслав" и ООО "Сан Пауэр Первомайск" входят в состав UDP Renewables бизнесмена Василия Хмельницкого.

UDP Renewables ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию "Терслав" на территории Обуховского сельского совета Днепровского района Днепропетровской области в мае 2020 года . Инвестиции в проект оценивались в около 15,5 млн евро.

СЭС "Первомайск" в Николаевской области мощностью 6,5 МВт была запущена в ноябре 2019 года.

Nebras Power основана в 2014 году со штаб-квартирой в Дохе, Катар. Согласно данным на сайте компании, она занимается стратегическими инвестициями в энергетике во всем мире, управляя 14 объектами генерации общей установленной мощностью 6,3 ГВт. Собственниками Nebras Power указаны катарская госкомпания Qatar Electricity and Water Company (QEWC) (60%) и Катарское инвестиционное управление (40%).

Как сообщалось, в марте 2019 года Антимонопольный комитет разрешил польской компании Dymerka Solar Poland Sp. z o.o (подконтрольной испанской Acciona Energia Global) приобрести свыше 50% проекта солнечных электростанций (СЭС) "Арцыз-Солар" компании UDP Renewables Василия Хмельницкого.

Кроме того, АМКУ разрешил Dymerka Solar Poland Sp. z o.o приобрести свыше 50% в проектах солнечных электростанций (СЭС) ООО "Гудзовка-Солар-1" и "Гудзовка-Солар-2" компании UDP Renewables.