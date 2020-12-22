Нацбанк исключил из реестра финучреждений три компании
Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений ООО "СК "Инновационные страховые технологии", ООО "Финансовая компания "Женева", ООО "Факторинговая компания "Премьера" на основании поданных ими заявлений.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Как сообщается, решение об исключении принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 18 декабря 2020 года.
Лицензии ООО "СК "Инновационные страховые технологии" аннулированы с 22 сентября 2020 года. Объемы страховых премий этой компании за девять месяцев 2020 года составили 19,9 млн грн. Компания занималась преимущественно страхованием железнодорожного транспорта и финансовых рисков.
По состоянию на 30 сентября 2020 доля премий от этих видов страхования составляла 61,3% от валовых страховых премий компании. По данным компании, все договоры страхования (перестрахования) на 30 ноября 2020 года приостановлены из-за истечения срока действия. У компании отсутствуют обязательства по договорам страхования или перестрахования и невыполненные (или просроченные) обязательства перед страхователями.
ООО "Финансовая компания "Женева" имела четыре лицензии - на оказание услуг факторинга, предоставление услуг финансового лизинга, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также предоставление гарантий и поручительств. Лицензии были аннулированы на заседании комитета 13 ноября. По состоянию на 30 сентября 2020 года объем активов этого учреждения составлял 2,3 млрд грн, или 1,2% от общего объема активов финкомпаний.
ООО "Факторинговая компания "Премьера" имело одну лицензию - на предоставление услуг факторинга. Лицензия была аннулирована на заседании комитета 27 ноября. По состоянию на 30 сентября 2020 года объем активов этого учреждения составлял 23,50 млн грн, или 0,01% от общего объема активов финкомпаний.
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