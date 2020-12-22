"Укргидроэнерго" запустило гидроагрегат №4 на Днестровской ГАЭС

"Укргидроэнерго" в рамках строительства второй очереди строительства Днестровской ГАЭС 22 декабря провело пусковые операции на гидроагрегате №4.

Как сообщает пресс-служба компании, все испытания начала пусковых операций пройдены успешно.

"Сегодня для нас знаковое событие. Мы провели пусковые операции на 4-м гидроагрегате. Все обязательства, которые мы взяли на себя в этом сложном году – мы выполнили. И сегодня вы видите результаты той работы, которую мы делали более 4 лет", – отметил гендиректор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Введение в промышленную эксплуатацию гидроагрегата №4 запланировано на лето 2021 года.

В компании напомнили, что подготовительные работы к строительству Днестровской ГАЭС начались еще в 1983 году.

Сейчас на ГАЭС введены в эксплуатацию три гидроагрегата общей мощностью 972 МВт в генераторном режиме и 1263 МВт в насосном. Четвертый агрегат будет иметь мощность 324 МВт в генераторном режиме и 421 МВт в насосном режиме.

Всего на Днестровской ГАЭС будет установлено 7 гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном.

После этого Днестровская ГАЭС должна стать крупнейшей ГАЭС в Европе и шестой по масштабам проектом гидроэнергетики в мире.

Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" 30 июля заказало Консорциуму "Научно-производственное объединение "Укргидроэнергострой" строительство второй очереди Днестровской ГАЭС за 2,43 млрд грн. Согласно условиям договора, вторую очередь станции в составе гидроагрегата №4 должны достроить до конца 2023 года.

Закупку провели по переговорной процедуре, сославшись на отсутствие конкуренции по техническим причинам. В обосновании применения переговорной закупки указано, что "Укргидроэнергострой" выиграл торги на строительство первой очереди станции в 2011 году. В дальнейшем с ним уже заключали сделки по переговорной процедуре.

По данным "Вестника госзакупок" и системы "Прозорро", в целом с 2011 года консорциум "Укргидроэнергострой" получил подрядов "Укргидроэнерго" по Днестровской ГАЭС на сумму 18,11 млрд грн.