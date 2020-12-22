У дочери пресс-секретаря Путина нашли общий бизнес с беглым экс-нардепом Святашем

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова – 22-летняя Елизавета – получила долю в сети московских закусочных ООО "Сеть столичных бистро".

По данным сервиса "СПАРК-Интерфакс", речь идет о 10% компании, обратило внимание российское издание "МБХ медиа".

Эту долю Песковой передал учредитель сети закусочных, вышедший из числа собственников фирмы, – Гурген Мкртычян. ООО "Сеть столичных бистро", по данным издания, он основал в феврале этого года, до этого бизнесом Мкртычян не занимался.

"Сеть столичных бистро", судя по материалам "СПАРК-Интерфакс", занимается ресторанной деятельностью, а также оказывает услуги по доставке продуктов питания. С августа ее единственным местом работы указан ТЦ "Остров мечты" рядом со станцией метро "Технопарк". В документах ООО "Сеть столичных бистро" значится как микропредприятие.

Свою долю в компании, кроме Песковой, Мкртычян также поделил между "Инвестиционной компанией атлант" (была учреждена в январе 2020 года неким Михаилом Тарановским; 40% акций), и Анжеликой Святаш (50%). Последняя является женой бывшего народного депутата Украины Дмитрия Святаша, который в ноябре 2019 года был объявлен в розыск.

По данным СМИ, вместе с семьей Святаш сбежал от уголовного преследования в Россию, где получил одобрение на получение российского гражданства.

Как сообщалось, в октябре 2019 года прокуратура объявила подозрение бывшему народному депутату Дмитрию Святашу в деле по факту завладения 1,1 млрд грн средств "Укрсиббанка".

По данным следствия, бывший депутат, действуя как организатор преступления, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб этому банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн.

прокуратура Киева объявила подозрение бывшему народному депутату Дмитрию Святашу в деле по факту завладения 1,1 млрд грн средств "Укрсиббанка".

По данным следствия, бывший депутат, действуя как организатор преступления, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб этому банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн.