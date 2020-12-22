БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2487 відвідувачів онлайн
Новини
1 978 0
авіасполучення (2473) Державіаслужба (184) SkyUp (299)

Авиакомпания SkyUp запросила права на полеты в 5 стран Европы

Авиакомпания SkyUp запросила права на полеты в 5 стран Европы

Авиакомпания SkyUp запросил у Госавиаслужбы Украины права на выполнение регулярных рейсов по 11 маршрутам в пять стран Европы.

По данным регулятора, авиакомпания хочет летать из Киева в Остраву, Брно, Подгорицу, Марсель, Гамбург, Нюрнберг, Ганновер, Лондон, передает avianews.com.

Также SkyUp подала заявки на совершение перелетов из региональных аэропортов Украины: из Запорожья в Берлин, из Львова и Одессы в Мюнхен.

Комиссия Госавиаслужбы намерена рассмотреть заявки на заседании комиссии 29 декабря. На этом же заседании регулятор может лишить авиакомпанию Bravo Airways прав на маршруты Киев-Лондон, Киев-Нюрнберг и Anda Air на маршрут Киев-Нюрнберг, поскольку они не используются в течение последних 12 месяцев.

28 сентября комиссия Госавиаслужбы отказала SkyUp в выдаче прав на маршрут Киев-Марсель из-за отсутствия свободной квоты на этой линии.

Автор: 

Джерело:  avianews.com


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 