Киевсовет выделил 400 миллионов на компенсацию убытков "Киевского метрополитена"

Киевский городской совет перераспределил расходы общего фонда бюджета города на 2020 год и направил 402 млн грн Департаменту транспортной инфраструктуры Киевской горожской госужарственной администрации на поддержку транспортных предприятий города – "Киевпасстранса" и "Киевского метрополитена".

За такое решение проголосовали 114 депутатов, передает пресс-служба КГГА.

Так, 5,9 млн грн направят на нужды "Киевпасстранса", 396,1 млн грн – "Киевского метрополитена".

Средства были привлечены в связи с экономией расходов, связанных с компенсацией за льготный проезд отдельных категорий граждан по городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам".

"Коммунальные транспортные предприятия получили значительные убытки, ведь с 17 марта по 25 мая этого года в связи с пандемией коронавируса столичный метрополитен не перевозил пассажиров вообще. Но в то же время поддерживал свою инфраструктуру. "Киевпастранс" все это время работал, но, конечно, перевозки были убыточными. Поэтому сегодняшнее решение очень важно для поддержания транспортной отрасли города. Эти средства будут направлены на возмещение потерь доходов в связи с прекращением регулярных перевозок. Главным образом, чтобы сотрудники этих предприятий получили зарплату в полном объеме. И чтобы общественный транспорт Киева и дальше работал без сбоев и перевозил пассажиров", – пояснил решение мэр Киева Виталий Кличко.