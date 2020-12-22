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Минфин разместил облигации на 22 миллиарда, повысив ставки

Минфин разместил облигации на 22 миллиарда, повысив ставки

Министерство финансов на состоявшемся 22 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 22,21 млрд грн после рекордного размещения на 51,44 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 1,58 млрд грн, при этом ставка по ним повышена на 25 базисных пунктов – до 10,25% годовых.

От размещения шестимесячных ОВГЗ поступило на 3,22 млрд грн, ставка по ним выросла до 10,75% с 10,5% годовых неделей ранее.

Кроме того, от размещения облигаций сроком обращения один год поступило 5,13 млрд грн по ставке 10,62% годовых, что на 6 базисных пунктов выше, чем на прошлом аукционе.

Облигации сроком обращения полтора года размещены на 1,51 млрд грн под 11,75% годовых (+5 б.п.), двухлетние ОВГЗ – на 182,13 млн грн под 11,85% годовых (+18 б.п.), трехлетние ОВГЗ – на 398,23 млн грн под 12% годовых (+2 б.п.).

Также были размещены облигации с погашением в мае 2024 года на 299,71 млн грн под 12,15% и пятилетние облигации – на 2,17 млрд грн под 12,25% годовых (+7 б.п.).

Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларах США облигации сроком обращения один год на $138,49 млн под 3,8% годовых.

Как сообщалось, неделей ранее Министерство финансов 15 декабря привлекло на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) рекордные 51,44 млрд грн.

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Власть прям играет в монополию или казино. Правда больше похоже на блеф и последние судороги
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22.12.2020 19:05 Відповісти
делайте ваши ставки господа. На кону *ФОП Украина*.
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22.12.2020 19:06 Відповісти
Самое печальное, что все это видят чиновники из МВФ, под мифический займ зебилы начали этот банкет. только вот зебилы еще не поняли, что лохи 73% бывают только в Украине, но никак не в приличном обществе из золотого миллиарда.
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22.12.2020 22:43 Відповісти
совсем дела плохи...
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22.12.2020 20:56 Відповісти
У нас нема Мінфіну; лише дурнуватий Зе - голова зелених большевіків, які ведуть нас назад до 1918 р. Українською мовою: Міністерство фінансів. Де в якій цивілізованій країні ще є подібні скорочення??? Невже так тяжко запам'ятати по-українськи, а не комуно-московсько- жлобськи? Чи в совку жити ано какось льоґше?
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22.12.2020 21:17 Відповісти
докерувалися керманичi...
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22.12.2020 22:28 Відповісти
а ставки ростуть)) розв'язка серіалу вже близько,але яка різниця,головний герой вже встиг розчарувати своїх прихильників у першій серії..
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23.12.2020 11:56 Відповісти

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