Минфин разместил облигации на 22 миллиарда, повысив ставки

Министерство финансов на состоявшемся 22 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 22,21 млрд грн после рекордного размещения на 51,44 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 1,58 млрд грн, при этом ставка по ним повышена на 25 базисных пунктов – до 10,25% годовых.

От размещения шестимесячных ОВГЗ поступило на 3,22 млрд грн, ставка по ним выросла до 10,75% с 10,5% годовых неделей ранее.

Кроме того, от размещения облигаций сроком обращения один год поступило 5,13 млрд грн по ставке 10,62% годовых, что на 6 базисных пунктов выше, чем на прошлом аукционе.

Облигации сроком обращения полтора года размещены на 1,51 млрд грн под 11,75% годовых (+5 б.п.), двухлетние ОВГЗ – на 182,13 млн грн под 11,85% годовых (+18 б.п.), трехлетние ОВГЗ – на 398,23 млн грн под 12% годовых (+2 б.п.).

Также были размещены облигации с погашением в мае 2024 года на 299,71 млн грн под 12,15% и пятилетние облигации – на 2,17 млрд грн под 12,25% годовых (+7 б.п.).

Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларах США облигации сроком обращения один год на $138,49 млн под 3,8% годовых.

Как сообщалось, неделей ранее Министерство финансов 15 декабря привлекло на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) рекордные 51,44 млрд грн.



