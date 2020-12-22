Нацбанк разрешил участникам финрынка предоставлять документы в электронном виде

Национальный банк Украины упростил требования к предоставлению документов и позволил небанковским финансовым учреждениям предоставлять их в электронном виде.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Рекомендуем переходить на электронную форму подачи документов. В течение карантина небанковские финучреждения могут не подавать в Национальный банк документы на бумажных носителях, если подают их в электронном виде с наложенной квалифицированной электронной подписью", - сказано в сообщении.

Предоставить следующие документы можно на электронную почту [email protected] или другими средствами электронной связи, которые НБУ использует для электронного документооборота.

Возможность подать документы в электронном виде имеют действующие участники небанковского рынка, а также лица, которые планируют выйти на рынок, а именно:

небанковские финансовые учреждения;

юридические лица, не являющиеся банками, но которые имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги;

юридические лица, которые намерены получить лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;

юридические и физические лица, которые намерены приобрести или увеличить существенное участие в финансовом учреждении;

страховые и перестраховочные брокеры и лица, которые намерены быть включены в госреестр страховых и перестраховочных брокеров;

лица, имеющие право заниматься актуарными расчетами или намерены осуществлять актуарные расчеты и получить соответствующее свидетельство.

"Однако обращаем внимание: если вам нужно подать в Национальный банк оригинал документа, который существует только в бумажной форме, то следует подавать именно бумажный оригинал. К примеру, если вам нужно подать оригинал свидетельства о регистрации финансового учреждения для его переоформления", - добавили в НБУ.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка №161 от 21 декабря 2020 года "О предоставлении в Национальный банк Украины документов в период действия карантина". Постановление вступает в силу с 23 декабря 2020 года.