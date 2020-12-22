Нацбанк определил порядок сертификации временных администраторов небанковских финучреждений

Национальный банк Украины утвердил порядок сертификации лиц на право осуществления временной администрации небанковского финансового учреждения.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Такое решение позволит привлечь в качестве временных администраторов исключительно тех лиц, которые имеют высокие профессиональные и моральные качества, безупречную деловую репутацию, экономическое или юридическое образование и опыт, необходимый для выполнения соответствующих функций.

В НБУ напомнили, что к небанковскому финучреждению может быть применена мера воздействия в виде отстранения руководства и назначения временного администратора. Такая мера будет применяться исключительно к страховщикам и кредитным союзам, учитывая пропорциональность надзора Национального банка.

В новом положении Национальный банк определил:

требования к документам, которые подаются для получения сертификата;

сроки и порядок рассмотрения документов, а также порядок принятия Национальным банком решений по сертификации;

требования к профессиональной пригодности и деловой репутации лиц, которые намерены получить сертификат;

исключительный перечень оснований для отказа в выдаче сертификата и его аннулирования, в частности, по инициативе Национального банка.

Рассмотрение пакетов документов и выдача Национальным банком сертификатов бесплатные. Соответствующий порядок утвержден постановлением правления Национального банка №162 от 21 декабря 2020 года. Постановление вступает в силу с 23 декабря 2020 года.