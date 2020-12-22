БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1712 відвідувачів онлайн
Новини
285 0
НБУ (9067) сертифікат (212) керівництво (212)

Нацбанк определил порядок сертификации временных администраторов небанковских финучреждений

Нацбанк определил порядок сертификации временных администраторов небанковских финучреждений

Национальный банк Украины утвердил порядок сертификации лиц на право осуществления временной администрации небанковского финансового учреждения.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Такое решение позволит привлечь в качестве временных администраторов исключительно тех лиц, которые имеют высокие профессиональные и моральные качества, безупречную деловую репутацию, экономическое или юридическое образование и опыт, необходимый для выполнения соответствующих функций.

В НБУ напомнили, что к небанковскому финучреждению может быть применена мера воздействия в виде отстранения руководства и назначения временного администратора. Такая мера будет применяться исключительно к страховщикам и кредитным союзам, учитывая пропорциональность надзора Национального банка.

В новом положении Национальный банк определил:

  • требования к документам, которые подаются для получения сертификата;
  • сроки и порядок рассмотрения документов, а также порядок принятия Национальным банком решений по сертификации;
  • требования к профессиональной пригодности и деловой репутации лиц, которые намерены получить сертификат;
  • исключительный перечень оснований для отказа в выдаче сертификата и его аннулирования, в частности, по инициативе Национального банка.

Рассмотрение пакетов документов и выдача Национальным банком сертификатов бесплатные. Соответствующий порядок утвержден постановлением правления Национального банка №162 от 21 декабря 2020 года. Постановление вступает в силу с 23 декабря 2020 года.

Автор: 

Джерело:  НБУ


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 