Нацбанк определил порядок сертификации временных администраторов небанковских финучреждений
Национальный банк Украины утвердил порядок сертификации лиц на право осуществления временной администрации небанковского финансового учреждения.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Такое решение позволит привлечь в качестве временных администраторов исключительно тех лиц, которые имеют высокие профессиональные и моральные качества, безупречную деловую репутацию, экономическое или юридическое образование и опыт, необходимый для выполнения соответствующих функций.
В НБУ напомнили, что к небанковскому финучреждению может быть применена мера воздействия в виде отстранения руководства и назначения временного администратора. Такая мера будет применяться исключительно к страховщикам и кредитным союзам, учитывая пропорциональность надзора Национального банка.
В новом положении Национальный банк определил:
- требования к документам, которые подаются для получения сертификата;
- сроки и порядок рассмотрения документов, а также порядок принятия Национальным банком решений по сертификации;
- требования к профессиональной пригодности и деловой репутации лиц, которые намерены получить сертификат;
- исключительный перечень оснований для отказа в выдаче сертификата и его аннулирования, в частности, по инициативе Национального банка.
Рассмотрение пакетов документов и выдача Национальным банком сертификатов бесплатные. Соответствующий порядок утвержден постановлением правления Национального банка №162 от 21 декабря 2020 года. Постановление вступает в силу с 23 декабря 2020 года.
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