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Dragon Capital покупает банк Новинского

Dragon Capital покупает банк Новинского

Антимонопольный комитет (АМКУ) представил разрешение кипрской компании Dragon Capital Investments Limited на приобретение свыше 50% акций АО "Юнекс Банк".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

АО "Юнекс Банк" принадлежит народному депутату Вадиму Новинскому (внефракционный). В ноябре кипрская компания Withine Investments LTD Новинского сконцентрировала 100% акций "Юнекс Банка".

Как сообщалось, в июне Dragon Capital расторгла сделку с польским Getin Holding S.A. о покупке 100% акций украинского "Идея Банка". Как поясняли в Dragon Capital, коммерческие условия сделки не были согласованы в установленный договором срок в том числе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов "Юнекс Банк" занимал 64 место (796,83 млн грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Основатель и глава Dragon Capital Томаш Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.

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думаю,це добра новина.Не від гарного життя ватний "**** православна" з банком розпрощався.
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22.12.2020 17:36 Відповісти
И RUSAL ОНИ КОНСУЛЬТИРУЮТ !!!
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22.12.2020 20:49 Відповісти

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