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ЄБРР (760) кредит (3229) виробництво (1253)

ЕБРР выделил Кохавинской бумажной фабрике 14 миллионов евро кредита на развитие производства

ЕБРР выделил Кохавинской бумажной фабрике 14 миллионов евро кредита на развитие производства

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере до 13,8 млн евро в виде двух выделенных траншей для ПАО "Кохавинская бумажная фабрика" для финансирования строительства нового производственно-складского корпуса.

Согласно сообщению ЕБРР, проект предполагает строительство завода по производству бумажных изделий на основе целлюлозы, передает Интерфакс-Украина.

"Это позволит компании выйти в сегмент розничной продажи салфеток более высокого качества, удвоить объемы их производства и повысить операционную эффективность. Капитальные затраты на расширение производственных мощностей включают в себя бумажные и конвертирующие машины, строительство промышленного производственного и складского цеха", – отмечается в сообщении банка.

Общая стоимость проекта составит 28,5 млн евро.

"Кохавинская бумажная фабрика" выпускает туалетную бумагу, салфетки и полотенца из макулатурного сырья (ТМ "Кохавинка", "Веселый размер", "Великан").

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Как сообщалось, акционеры предприятия одобрили привлечение кредита ЕБРР в объеме до 17 млн евро для финансирования строительства нового производства на собрании 10 ноября. По решению собрания, в залог по кредиту будет передано имущество фабрики, рыночная стоимость которого превышает 50% стоимости активов (по данным последней финансовой отчетности).

По объемам выпуска туалетной бумаги "Кохавинская бумажная фабрика" занимает третье место в Украине после Киевского картонно-бумажного комбината и АО "ВГП " (ТМ "Рута"), которые в том числе использует в качестве сырья для производства бумаги-основы привозную целлюлозу.

"Кохавинская бумажная фабрика", работающая с 1939 года, производит бумагу-основу для товаров санитарно-гигиенического назначения, а также туалетную бумагу и бумажные полотенца. Мощность бумажных машин – 19 тыс. тонн в год, перерабатывающего оборудования – 90 млн рулончиков в год.

Фабрика экспортирует около 40% реализуемой продукции. Основные потребители за рубежом - Чехия, Румыния, а также компании из Беларуси, Молдовы, Венгрии и Нидерландов.

По данным ассоциации "Укрпапир", в январе-октябре 2020 года фабрика увеличила объем производства на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 487,7 млн грн.

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