На Закарпатье заменили 8 километров подземных газопроводов с начала года

В 2020 году специалисты АО "Закарпатгаз" по состоянию на начало декабря заменили более 8 км газопроводов.

Как сообщает пресс-служба компании, на днях газовики завершают работы в селе Великая Паладь Виноградовского района.

"Было установлено, что на этом участке следует заменить 1,5 км старого изношенного газопровода, где мы обнаружили многочисленные утечки. Внесли объект в план развития, предусмотрели средства и заменили данную часть газопровода на новую. Сейчас в Великой Палади уже ведутся завершающие работы", – сообщил главный инженер АО "Закарпатгаз" Виктор Водзинский.

В компании напомнили, что в рамках плана развития предприятия специалисты заменяют изношенные и поврежденные участки подземных газовых сетей ежегодно.

В целом сегодня на Закарпатье – 7,5 тыс км газораспределительных сетей, из которых 170 км эксплуатируются более 40 лет. Именно их следует заменять в первую очередь. Кроме того, газовые подземные сети на Закарпатье находятся под дополнительной нагрузкой. Сейсмологическая активность, систематические паводки и повышенная кислотность почв – это факторы, которые приводят к сокращению срока эксплуатации газовых сетей и увеличению количества аварийных ситуаций.

Затраты на выполнение работ по замене части газопроводов, а именно обеспечение работы техники, приобретение материалов, оплата работы работникам, покрываются из средств, которые потребители платят за услугу по распределению газа.

"Обнаруживают утечки с помощью комплексно-приборного обследования. С помощью специального оборудования определяют состояние труб: есть ли повреждения изоляционного покрытия, какое количество утечек и тому подобное. Частота проверок сетей зависит от многих факторов: срока их эксплуатации, нагрузки, расположения. Своевременное выявление и устранение утечек не только предотвращает значительные потери энергоресурса, но и обеспечивает безаварийную и бесперебойную доставку газа более чем для 275 тыс. домохозяйств Закарпатья", – подчеркивают в компании.

Кроме замены газопроводов, планом развития предусмотрен и ряд других работ. В частности, по состоянию на 1 декабря 2020 года газовики закупили 20 газораспределительных пунктов шкафного типа, заменили на новые более 2 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления и почти 6 тыс. бытовых счетчиков, сообщил ведущий инженер производственно-технического отдела АО "Закарпатгаз" Николай Ивасий.