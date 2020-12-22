Киевская компания купила уже второй завод "Укрспирта" за 23 миллиона

ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость" приобрело на онлайн-аукционе Фонда госимущества 21 декабря расположенные в Кременчуге Полтавской области объекты ликеро-водочного производства Вишняковского спиртзавода ГП "Укрспирт" за 23,1 млн грн.

Согласно информации на сайте "ProZorrо.Продажи", компания была единственным участником аукциона, стартовая цена предприятия составляла 9,88 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Победитель должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации спиртзавода будет считаться официально завершенным.

Объект расположен на 2,04 га в Кременчуге и входил в состав Вишняковского МПД ГП "Укрспирт".

Как сообщалось, на минувшей неделе "СКН "Современная коммерческая недвижимость" приобрела Воютицкий спиртовый завод в Самборе Львовской области за 48 млн грн.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром зарегистрированного в феврале этого года ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость" является Дмитрий Березовенко.

Напомним, приватизации имущества госпредприятия "Укрспирт" началась в сентябре. В целом на онлайн-аукционах уже успешно приватизировано 16 заводов ГП "Укрспирт". Всего на первом этапе планируется продать 20 спиртзаводов.

Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон о разгосударствлении спиртовой отрасли согласно которому с 1 июля 2020 года отменена государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также проводить полную либерализацию экспорта спирта из Украины.