Расчеты по схеме погашения долгов "Укрнафты" имени Коломойского завершены, – "Нафтогаз"

Взаиморасчеты между госбюджетом, НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укрнафта" по ранее утвержденной отдельными законами схеме завершены.

Об это сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В компании уточнили, что в рамках ее реализации Министерство энергетики выплатило НАК "Нафтогаз Украины" 32,2 млрд грн компенсации за поставки газа в 2015-2019 годах в рамках режима специальных обязанностей (ПСО).

В свою очередь "Нафтогаз" признал эту компенсацию своей прибылью и выплатил 6,4 млрд грн налога на прибыль в госбюджет.

Далее "Нафтогаз" перечислил "Укрнафте" 12,6 млрд грн в счет погашения возникшего по решению судов долга за газ, добытый в 2006 года, а также осуществил предоплату в размере 23,5 млрд грн за газ будущей добычи. Фактические поставки газа также означать налогооблагаемую прибыль для "Укрнафты" в ближайшие несколько лет, когда ожидается поставка предоплаченного газа.

Затем "Укрнафта" перечислила в госбюджет 3,3 млрд грн налога налога на прибыль, 3,9 млрд грн НДС с суммы предоплаты за газ и 28,9 млрд грн в качестве погашения налогового долга, включая штрафы и пеню.

"Все это также означает, что общая сумма дополнительных средств, уплаченных в государственный бюджет, составила 10,3 млрд грн", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 26 ноября подписал законы, которые призваны позволить ПАО "Укрнафта" погасить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом.

Согласно закону, 1,4 млрд грн из возникших в результате реализации схемы дополнительных доходов госбюджета в размере 10,3 млрд грн направят на выплату и погашение задолженности по заработной плате перед работникам государственных угледобывающих предприятий.

Оставшиеся 8,9 млрд грн выделят Министерству финансов на бюджетную программу "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусной болезнью SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга. По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.