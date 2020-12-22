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борг (1849) Коломойський (1767) податки (2327) Нафтогаз (3276) Укрнафта (839)

Расчеты по схеме погашения долгов "Укрнафты" имени Коломойского завершены, – "Нафтогаз"

Расчеты по схеме погашения долгов

Взаиморасчеты между госбюджетом, НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укрнафта" по ранее утвержденной отдельными законами схеме завершены.

Об это сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В компании уточнили, что в рамках ее реализации Министерство энергетики выплатило НАК "Нафтогаз Украины" 32,2 млрд грн компенсации за поставки газа в 2015-2019 годах в рамках режима специальных обязанностей (ПСО).

В свою очередь "Нафтогаз" признал эту компенсацию своей прибылью и выплатил 6,4 млрд грн налога на прибыль в госбюджет.

Далее "Нафтогаз" перечислил "Укрнафте" 12,6 млрд грн в счет погашения возникшего по решению судов долга за газ, добытый в 2006 года, а также осуществил предоплату в размере 23,5 млрд грн за газ будущей добычи. Фактические поставки газа также означать налогооблагаемую прибыль для "Укрнафты" в ближайшие несколько лет, когда ожидается поставка предоплаченного газа.

Затем "Укрнафта" перечислила в госбюджет 3,3 млрд грн налога налога на прибыль, 3,9 млрд грн НДС с суммы предоплаты за газ и 28,9 млрд грн в качестве погашения налогового долга, включая штрафы и пеню.

"Все это также означает, что общая сумма дополнительных средств, уплаченных в государственный бюджет, составила 10,3 млрд грн", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 26 ноября подписал законы, которые призваны позволить ПАО "Укрнафта" погасить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом.

Согласно закону, 1,4 млрд грн из возникших в результате реализации схемы дополнительных доходов госбюджета в размере 10,3 млрд грн направят на выплату и погашение задолженности по заработной плате перед работникам государственных угледобывающих предприятий.

Оставшиеся 8,9 млрд грн выделят Министерству финансов на бюджетную программу "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусной болезнью SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга. По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

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22.12.2020 19:24 Відповісти
багато цифр, а так щоб зрозуміти: з бюджету погасили 30,5 млрд грн податкової заборгованості бені коломойця... зєлін хазяїн залишився задоволений...
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22.12.2020 21:15 Відповісти
Шановне товариство! Хочу звернутись до Зе-президента, та й щоб ви про це знали. У мене одне запитання. Беня коломойський та його подельник боголюбов( спеціально пишу прізвища цієї мразоти з маленької літери)ошукали 800 тисяч Українців - Кримських вкладників ПриватБанку. А саме, скориставшись анексією та окупацією Криму кацапами у 2014 році привласнили 8,5 млрд .грн. приватних вкладів вкладників Криму та м. Севастополя. Виконавцем цього злочина був о.дубілет із своїм синком. А президент України Зе- зустрічається із цими злочинцями, вирішує із ними якісь(мабуть для себе корисні справи). Тому й запитую: пане президенте, коли будуть заарештовані та посаджені за грати(а за такий злочин повинно бути довічне ув`язнення) це ОЗУ(організоване злочинне угрупування)? Якщо цього не буде зроблено, то я та тисячі таких як я ошуканих вкладників Приватбанку будемо вважати вас співучасником цього злочину, та будемо ініціювати проти вас розгляд справи у Гаазі у міжнародному кримінальному суді. Дайте поясненння публічно: скільки під вашим особистим прикриттям буде розгулювати в Україні ця кримінальна мразота? Чекаю на відповідь. Відосиків не присилати. Робіть їх для себе та для бені із боголюбовим та дубілетом.
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23.12.2020 00:28 Відповісти
милейший, таки шо ви как маленький такие глупые вопросы спрашиваете? вам шо самим усё не ясно? как дети честное слово. звернутись он хочет, ну вы только посмотрите
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23.12.2020 01:03 Відповісти
Ничего Зеленский и его друзья Вам не должны, это он ещё сказал когда баллотировался в президенты, а должен Зеленский только своим родителям и друзьям, если Вам непонятно посмотрите ещё раз интерьвью Зеленского
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23.12.2020 08:18 Відповісти
Эти тупари не обладают мозгом чтобы что-то смотреть.
Он посмотрит, снова ниче не поймет и скажет что ты дебил.
Так они устроены, не понимать.
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23.12.2020 08:38 Відповісти
Интересный сигнальчик. Видать Беня шо-то знает. Например, то что президентство клоуна может закончится досрочно и поэтому в режиме "шухера" проворачивает свои схемы.
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23.12.2020 10:03 Відповісти

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