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"Энергоатом" открыл первую очередь нового хранилища ядерного топлива. ФОТО

ГП "НАЭК "Энергоатом" открыл первый пусковой комплекс Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения, предназначенный для хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской атомных электростанций.

Открытие объекта состоялось 22 декабря при участии руководства "Энергоатома", а также представителей Holtec International и других компаний-партнеров, передает пресс-служба компании.

Стоимость первого комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива составляет около 2 млрд грн. Общая стоимость всего проекта, который будет состоять из 15 пусковых комплексов, рассчитана на уровне 37 млрд грн. Полностью завершить реализацию проекта планируется до 2040 года.

Энергоатом открыл первую очередь нового хранилища ядерного топлива 01

Сейчас построены все строительные конструкции и инфраструктура по приему и хранения ОЯТ, а также сама площадка, на которой будут располагаться контейнеры с отработанным топливом. Уже начата пусконаладка и испытания оборудования компании Holtec International.

В рамках первого пускового комплекса установлены четыре системы хранения топлива, которые расположены под открытым небом. Топливо будет храниться в двустенных контейнерах из нержавеющей стали, загруженных в защитные бетонные модули, которым не страшна непогода или стихийные бедствия.

Энергоатом открыл первую очередь нового хранилища ядерного топлива 02

Партию из 94 контейнеров собственного производства на сумму $300 млн для первых четырех пусковых комплексов ЦХОЯТ предоставит компания Holtec International. В дальнейшем Украина сможет производить контейнеры самостоятельно.

В целом на площадке ЦХОЯТ будет расположено 458 металлобетонных контейнеров HI-STORM с функциями биологической защиты и пассивного теплоотвода, которые смогут вместить 16 529 отработанных топливных сборок.

Энергоатом открыл первую очередь нового хранилища ядерного топлива 03

Многослойные контейнеры HI-STAR будут доставлять топливо в ЦХОЯТ по железной дороге в многоцелевых цилиндрических контейнерах (МЦК) из нержавеющей стали с двойным корпусом, которые герметизируются сваркой.

Уже на площадке Хранилища будет происходить перегрузка БЦК с транспортных HI-STAR в контейнеры для хранения HI-STORM. С помощью очень мощного крана контейнеры, каждый весом около 200 тонн, будут грузить на вертикальный контейнерный транспортер, перевозить их на спецплощадку для длительного хранения. Процесс хранения ОЯТ в Хранилище будет гарантировать и контролировать МАГАТЭ.

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В компании подчеркивают, что эта технология получила лицензию Комиссии ядерного регулирования США (US NRC), а также прошла государственную экспертизу в Украине. Подобные хранилища с использованием оборудования и технологий Holtec эксплуатируются в Испании. Оборудование Holtec для сухого хранения ОЯТ используют также в Бельгии, Швеции, Великобритании и США.

"По оценкам специалистов, Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива не будет вредного воздействия на окружающую среду в целом и грунтовые воды числе даже в случае внепроектной аварии... Зона потенциального влияния на окружающую среду даже в случае максимальной проектных и внепроектных аварий охватила бы территорию радиусом до 1 км. Ближайшие к ЦХОЯТ населенные территории - в 13 километрах от него", – уверяют в "Энергоатоме".

В то же время "Энергоатом" отмечает, что полноценная работа первого пускового комплекса стартует в мае 2021 года – после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи, которая ведет к Хранилищу и соединит его с железнодорожной сетью Украины.

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Напомним, в мае НАЭК "Энергоатом" прогнозировал завершение строительно-монтажных работ на площадке строительства ЦХОЯТ к концу сентября 2020 года. Ожидалось, что введение в эксплуатацию ЦХОЯТ, строительство которого начато в 2017 году, устранит необходимость вывоза ОЯТ в Россию, что позволит экономить $130-150 млн в год. Кроме того, уход от зависимости хранения ОЯТ в РФ усилит энергобезопасность Украины. Так, в начале 90-х Россия три года не принимала украинское ОЯТ, и украинские АЭС находились на грани остановки из-за переполненных хранилищ в приреакторных бассейнах.

Генеральным подрядчиком строительства ЦХОЯТ является ООО "СК "Укрбудмонтаж", входящее в корпорацию "Укрбуд".

В августе СБУ заявила, что разоблачила руководство корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях при строительстве объектов хранения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Перед этим Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 117 млн грн ООО "СК "Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж", входящие в корпорацию "Укрбуд", за сговор на конкурсе подрядчиков, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и НАЭК "Энергоатом".

Владелицей "СК "Укрбудмонтаж" на время проведения тендера являлась супруга президента "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРА" Максима Микитася Наталья. Ранее директором был нынешний помощник нардепа Микитася – Андрей Якусевич. Сейчас фирма записана на Юрия Грегуля.

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Топ коментарі
+5
Американское топливо подходит.Вже загружают.Вот инженеры Деркачам не подходят такие расклады.У москалей с газом обломилось,так они решили на электрику Украину подсадить,щоб держать на кукане.Такие же примитивы як и их попередники
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22.12.2020 23:27
+3
Ну конечно же да! А что тут такого? Посмотрите очень американский фильм "Довод" (Tenet) - там вообще плутоний в Киевском оперном театре хранят!
Вы серьезно думаете, что на рекламных фоточках для пресс-релизов дожны быть видны системы безопасности таких объектов? При допуске на них обычно досматривают и всякие камеры-смартфоны отбирают. Сторож Василий Петрович очень не любит сниматься
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22.12.2020 17:56
+2
Ну, и как всегда, никакой вооруженной охраны и противовоздушной обороны, кроме сторожа Василия Петровича и собаки Жучки. Я прав?
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22.12.2020 17:33
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Ну, и как всегда, никакой вооруженной охраны и противовоздушной обороны, кроме сторожа Василия Петровича и собаки Жучки. Я прав?
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22.12.2020 17:33 Відповісти
Ну конечно же да! А что тут такого? Посмотрите очень американский фильм "Довод" (Tenet) - там вообще плутоний в Киевском оперном театре хранят!
Вы серьезно думаете, что на рекламных фоточках для пресс-релизов дожны быть видны системы безопасности таких объектов? При допуске на них обычно досматривают и всякие камеры-смартфоны отбирают. Сторож Василий Петрович очень не любит сниматься
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22.12.2020 17:56 Відповісти
ВВЕРХУ САМОЙ БОЛЬШОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕКИ СТРАНЫ !!! ИДИОТЫ !!!
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22.12.2020 20:14 Відповісти
А - Ху - Еть. Спасибо Пепе за ядерную бочку под Киевом. Будь ты проклят, ублюдок
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22.12.2020 21:15 Відповісти
тогда уже и папередникам спасибо говори. Контракт на строительство ЦХОЯТ с Holtec был подписан в конце 2004 г, однако документ так и остался документом. Решение о строительстве хранилища украинскими властями позднее было принято и оформлено в форме закона в 2012 г, однако по ряду причин строительство откладывалось.
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22.12.2020 22:19 Відповісти
А как-то подальше от самого густонаселённого центра страны это нельзя было построить?
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22.12.2020 21:48 Відповісти
где, например? учитывая 30 километровую зону отчуждения это самая малонаселенная часть Украины.
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22.12.2020 22:20 Відповісти
"Энергоатом" открыл первую очередь нового хранилища ядерного топлива - Цензор.НЕТ 2864
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22.12.2020 22:31 Відповісти
Устранит необходимость вывоза ОЯТ в Россию, что позволит экономить??? А что делают на отработанном топливе знаете??? Правильно ядерное оружие??? А если отработка обратно не едет то что??? Правильно топливо Россия нам больше не продаст. А какое топливо Украине остаётся закупать??? Правильно любое зарубежное тоесть американское. А какие реакторы на АЭС в Украине стоят??? Правильно Русские. А как вы думаете Американское топливо подойдёт в Русские реакторы??? Правильно Не Подойдёт. И в каком состоянии будут работать реакторы??? Правильно в аварийном состоянии.
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22.12.2020 23:13 Відповісти
Американское топливо подходит.Вже загружают.Вот инженеры Деркачам не подходят такие расклады.У москалей с газом обломилось,так они решили на электрику Украину подсадить,щоб держать на кукане.Такие же примитивы як и их попередники
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22.12.2020 23:27 Відповісти
Та давно вже працюють реактори на американському паливі, не істери))
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23.12.2020 13:33 Відповісти
То,що хранилище есть то добре.Осталось выплатить зарплаты шахтёрам работающим на третьем в мире месторождении Урана.А то получается не камильфо.Бо если не работают урановые шахты и АЭС Украины,то чьи отходы там собрались хранить?Мир же ведь вышел на новый зелёный уровень энергетики.Если Украина увеличивает объёмы мощностей зелёной энергетики,то ядерное хранилище зачем?И если уж мы рудимент ядерного производства дешёвой энергии,то почему тарифы ядерной як у зеленой?
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22.12.2020 23:21 Відповісти
А ничего, что ядерное топливо в Украине не производится - ни с украинского, ни с какого либо еще урана?
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23.12.2020 07:03 Відповісти
АЛЕКСАНДР МУЗЫЧКО БЫЛ ПРАВ !!! И ПОЯВЯТСЯ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ТАКИХ КАК ОН !!! УЖЕ ИХ СОТНИ И ТЫСЯЧИ ... !!!
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22.12.2020 23:32 Відповісти
ХОРОШОЕ МЕСТО ДЛЯ ДЕТЕЙ КОРРУПЦИОНЕРОВ !)
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22.12.2020 23:37 Відповісти

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