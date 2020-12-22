Прокуратура потребует арестовать Татарова с залогом в 10 миллионов

Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила главе Офиса президента Украины Олегу Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

"Татарову вручено сегодня ходатайство об избрании меры пресечения", – сообщили в прокуратуре, отметив, что прокуратура будет просить об аресте с альтернативой внесения залога в сумме 10 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Ходатайство будет рассматривать Высший антикоррупционный суд. Дата рассмотрения пока не известна.

Как сообщалось, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины, где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".

Напомним, ранее подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

Тем временем журналисты выяснили, что компания, совладельцем которой является тесть Татарова, получила в Киеве землю под застройку сразу после назначения Татарова заместителем главы Офиса президента.

Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. После бегства Виктора Януковича и Захарченко в Россию в 2014-2018 годах Татаров работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.