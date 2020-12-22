Аэропорт "Борисполь" временно перекроет дорогу рядом с терминалом D

В аэропорту "Борисполь" вечером 22 декабря временно перекроют дорогу рядом с терминалом D для установки нового 35-метрового надземного перехода.

Он должен будет соединить терминал D через многоуровневый паркинг с противоположной стороной аэропорта, передает avianews.com.

Предприятие рассчитывает, что работы продлятся с 22:00 22 декабря по 08:00 23 декабря.

В это время автомобилисты не смогут использовать стандартный путь для подвозки пассажиров на эстакаду терминала D к уровню вылета.

Для этого при подъезде к терминалу D перед многоуровневым паркингом водителям необходимо будет свернуть налево, проехать по специально выделенным полосам для временного реверсного движения, свернуть направо после окончания паркинга и только после этого заехать на эстакаду терминала D или проследовать к VIP-терминалу.

Также во время установки перехода многоуровневый паркинг не будет работать только на выезд.

Для проведения работ аэропорт выбрал время с наименьшей интенсивностью пассажиропотока, однако путешественникам и водителям следует учитывать возможность возникновения пробок и выезжать к рейсу с запасом времени.

Также можно воспользоваться поездами "Киев Борисполь Экспресс". Вечером поезда отправляются со станции "Киев-Пассажирский" в 20:14, 22:51, 00:04, утром - в 06:30, 07:40.