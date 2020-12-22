Коллектив "Артемсоли" призвал министра экономики пресечь "расшатывание ситуации вокруг предприятия"

Работники государственного соледобывающего предприятия "Артемсоль" обратились с письмом к Министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко, в котором просят поставить точку в попытках расшатывания и дестабилизации ситуации вокруг стратегически важного предприятия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В своем письме профсоюз ГП "Артемсоль", в котором состоят 95% трудового коллектива, отмечает, что приветствует смену менеджмента и назначение Виктории Луценко руководителем предприятия в октябре 2020 года. По мнению работников, с ее приходом на предприятии перезагружен и налажен социальный диалог между администрацией и профсоюзной организацией ГП "Артемсоль".

В заявлении также говорится о манипуляции фактами, с которыми сталкивается предприятие в последнее время: "Истерика в интернет-изданиях идет не от трудового коллектива, как многим хотелось бы видеть, а связана с лобби отдельных участников рынка. На данный момент на предприятии не идет "массовое увольнение шахтеров" и "закрытие шахт" - мы работаем силами всех рудников и работников в режиме сокращенного рабочего времени, который применяется на предприятии с 2018 года. А добыча в ноябре 2020 года рекордных 132 тысяч тонн соли говорит о правильности выбранного курса".

Коллектив предприятия также отмечает, что в ГП "Артемсоль" накопился ряд проблем: "Важное задание по замена устаревшего фасовочного оборудования и выпуска обновленного ассортимента фасованной продукции, поиск комплекса решений по снижению себестоимости и повышению рентабельности всех видов соляной продукции, увеличение заработных плат работникам – уверенность в преодолении этих трудностей, это и есть тот лимит доверия, который коллектив предоставляет первому руководителю".

Профсоюзная организация своим письмом приглашает профильного министра посетить с рабочим визитом флагмана соляной промышленности Украины, пообщаться с коллективом и поставить точку в попытках расшатывания и дестабилизации ситуации вокруг стратегически важного предприятия.

Напомним, в октябре 2020 года Минэкономики назначило и.о. директора ГП "Артемсоль" Викторию Луценко. В.И. Луценко уже возглавляла предприятие в 2017 и 2018 годах. За этот период в ГП "Артемсоль", кроме роста производства, был получен рекордный показатель чистой прибыли, который составил 213 миллионов гривен. Для сравнения в 2019 году этот показатель составил 23 миллиона гривен. Кроме того, тарифные ставки и должностные оклады работников повысились на 20%, а среднемесячная заработная плата выросла в 1,5 раза.

ГП "Артемсоль" - одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации пищевой соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в г. Соледар (Донецкая область). Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира.