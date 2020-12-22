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Новое Министерство промышленности купило автомобилей Toyota для руководства на 2,7 миллиона

Новое Министерство промышленности купило автомобилей Toyota для руководства на 2,7 миллиона

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности договорилось с ООО "Артмотор" о закупке трех автомобилей Toyota Camry на общую сумму 2,7 млн грн.

Соответствующий договор от 21 декабря опубликован в системе ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

В частности, Минстратегпром закупил три автомобиля Toyota Camry 2.494L 2020 года выпуска по 899,6 тыс. грн каждый.

Автомобили будут поставлены в комплектации "Комфорт". Один автомобиль в черном цвете, два других – в коричневом.

В условиях тендера отмечалось, что один легковой автомобиль будет предназначен "для члена Кабинета министров", а еще два – для "обслуживания государственного секретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти".

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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