Работодатели подали заявки на выплату помощи из-за локдауна для 170 тысяч сотрудников

С 12 по 21 декабря в рамках реализации программы "Помощь работодателям до 8 тыс. грн" в центры занятости было подано 7 082 пакета документов для предоставления такой помощи более 170 тыс. наемных работников.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ориентировочная сумма помощи по этой программе, согласно расчетам работодателей, составляет около 677 млн ​​грн.

В министерстве пообещали, что перечисление средств в соответствии с заявками начнется уже завтра, 23 декабря.

Среди крупных предприятий, подавших документы для получения помощи – Международный аэропорт "Борисполь", структурные подразделения АО "Укрзализныця", областные отделения "Укравтодора", АО "Кондитерская фабрика "Харьковчанка", ОА "Турбоатом" (Харьков), авиационная компания "Роза ветров" (Киев), ПО "Славянский завод высоковольтных изоляторов" (Донецкая область), НПК "Прогресс" (Черниговская область), ООО "ОАО Олимп" (Кировоградская область), ООО "Юнигран" (Житомирская область) .

Наибольшее количество пакетов документов подано работодателями Днепропетровской, Харьковской, Донецкой Сумской и Ивано-Франковской областей.

В Минэкономики отмечают, что болше всего данной программой заинтересовались представители транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению и тому подобное.

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Как сообщалось, 14 декабря Кабинет министров через портал "Дія" начал собирать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых будет запрещена в период усиленного карантина в январе.

Кроме того, работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников через карантин, с 14 декабря также могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи. Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

Напомним, Кабинет министров решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.

Ранее Верховная Рада прияла инициированные президентом законы о выплате помощи в размере 8 000 грн гражданам, которые потеряют работу в случае введения локдауна, а также о списании налогового долга для физлиц-предпринимателей на сумму до 3,06 тыс. грн.