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США запретили поставки оборудования для российских самолетов

США запретили поставки оборудования для российских самолетов

Власти США ввели запрет на поставки американских товаров и технологий для предприятий российского авиастроения, а также структур "Росатома" и "Роскосмоса".

В целом в опубликованный Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США (BIS) перечень вошло больше ста компаний и ведомств из России и Китая, которые сотрудничают с вооруженными силами своих государств, передает РБК.

"Министерство торговли США признает важность взаимодействия с американскими и иностранными компаниями для борьбы с усилиями Китая и России по использованию технологий США в их дестабилизирующих военных программах", – пояснил введение санкций глава ведомства Уилбур Росс.

Санкции подразумевают запрет на поставки определенных товаров и технологий в адрес включенных в список компаний и структур без отдельного разрешения BIS.

В том числе в перечень BIS вошли 45 российских организаций. Среди них – Служба внешней разведки (СВР) и Министерство обороны РФ, Научно-исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова (входит в "Росатом"), Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л.Духова (входит в "Росатом"), Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в "Роскосмос").

Кроме того, санкции введены в отношении ряда российских авиастроительных предприятий: корпорации "Иркут" (принадлежит ОАК), компании "Гражданские самолеты Сухого, холдинга "Вертолеты России", госкорпорации "Ростех", крупного производителя алюминия "ВСМПО-Ависма" (блокпакет у "Ростеха"), Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и других.

Как отмечается, предприятия, входящие в структуру "Роскосмоса" и "Росатома", впервые попали под экспортные ограничения США.

Новые ограничения также распространятся на компоненты гражданских самолетов. В частности, решение Минторга США затронет проект гражданского среднемагистрального самолета МС-21, разрабатываемого корпорацией "Иркут", и проекта Sukhoi Superjet 100.

Как сообщалось, в начале 2019 года сроки запуска самолета МС-21 в серийное производство уже были перенесены из-за санкций США, которые заблокировали поставки композитных материалов, необходимых для создания крыла лайнера.

Оказавшаяся под санкциями корпорация "ВСМПО-Ависма" – крупнейший в мире производитель титана. Покупателями ее продукции выступают крупнейшие мировые авиапроизводители, в том числе Boeing, на который приходится 20% от общей выручки российской компании.


Автор: 

Джерело:  РБК


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ЧУДЕСНАЯ НОВОСТЬ!!!!ПУСТЬ РАКЕТЫ ИЗ ДЕРЬМА ЛЕПЯТ, У НИХ И ТАК ВСЕ ИЗ НЕГО ДЕЛАЕТСЯ!!!!!
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22.12.2020 16:49 Відповісти
Ну Вот и наступило Начало конца. Но россияне по прежнему продолжают Обожать своего царя.Но когда откроют холодильник , то потом уже смотреть Телевизор не будит Мочи.
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22.12.2020 17:02 Відповісти
Нарешті штати поставили крапку на супержет100.
Раніше касапи не змогли їх продавати Ірану через американські комплектуючі(20%) в його складі..
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22.12.2020 17:04 Відповісти
які суперджети ??? тепер мордатий рогозін навіть батути якісні не зробить !
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22.12.2020 17:33 Відповісти

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