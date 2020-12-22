Минцифры запустило платформу с данными об украинских IT-компаниях

Министерство цифровой трансформации Украины запустило платформу 360 Tech Ecosystem Overview - онлайн-портал для поиска бизнес-информации об IТ-компаниях, людях, инвесторах и всей технологической экосистеме Украины.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Как с согласно оценке различных источников, в Украине насчитывается от 3 тыс. до 5 тыс. IT-компаний. Однако, к сожалению, отсутствует точная статистика и единая база, которая содержала информацию о всю экосистему Украины.

Для того, чтобы наглядно показать мощь украинского IT-экосистемы, сделать ее видимой, измеряемой и действенной,

Собранная в 360 Tech Ecosystem Overview информация содержит данные о текущем развитие IТ-компаний, информацию об учредителях и лицах на руководящих должностях, классификацию компаний по индустриями, инвестициях и финансировании, слиянии и поглощении, новостях компаний и тенденциях в отрасли.

"Диджитализация и развитие IT-сферы - одна из приоритетных задач нашего Министерства. Мы поставили перед собой цель за три года вдвое увеличить долю ВВП IT-сектора в Украине до 10%. И уверенно двигаемся в этом направлении. В частности, сегодня запустили платформу 360 Tech Ecosystem Overview, которая открывает новые возможности для рынка и позволит более эффективно взаимодействовать и развиваться всем участникам технологической экосистемы. Всегда актуальный и доступный для всех портал наглядно демонстрирует всему миру привлекательность нашего IT-рынка и позволит продвигать украинские технологические компании на мировую арену", - отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Платформа создана по инициативе Минцифры, Интернет-ассоциации Украины и Ukrainian Bridge. В рамках проекта были объединены уже имеющиеся базы от USF, DOU, LIFT99, We_Challenge, Center42, UNIT.City и другие. Технологические партнеры проекта - облачный оператор GigaCloud, который предоставил технические ресурсы для размещения онлайн-платформы, и компания Sannacode, которая помогла воплотить проект в жизнь.

Платформа будет постоянно обновляться и наполняться новыми проектами. К апрелю 2021 года портал будет полностью заполнен.