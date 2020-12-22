"Антонов" не претендует на нишу пассажирских самолетов, – гендиректор

Госпредприятие "Антонов" не претендует на нишу пассажирских самолетов и планирует сконцентрироваться на производстве военно-транспортной авиации.

Об этом и.о. генерального директора "Антонова" Сергей Бычков заявил в ходе визита на предприятие генерального директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева и министра инфраструктуры Владислава Криклия, передает пресс-служба госконцерна.

"Мы не претендуем на нишу пассажирских самолетов, но лучших военно-транспортных самолетов в мире нет", – заявил Бычков.

В свою очередь глава "Укроборонпрома" отметил, что в рамках реформы концерна "Антонов" станет центром аэрокосмического холдинга, который откроет новые возможности для компании: и по комплектующим, и по общим проектам с известными компаниями, и по привлечению финансов, которые в настоящее время очень нужны.

Гусев также сообщил, что контракт с Министерством обороны на строительство трех новых транспортных самолетов Ан-178 будет подписан уже до конца этого года.

"В течение экскурсии производственными помещениями завода мы успели провести переговоры с "Укрэксимбанком" и получить заверения, что это произойдет в 2020 году. Мы сделаем для этого все возможное, а если нужно, и невозможное", – сказал глава "Укроборонпрома".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.