Кабмин решил проблему финансирования медицинских гарантий с января 2021 года
Кабинет министров на внеочередном заседании 21 декабря продлил действие Программы медицинских гарантий до 31 марта 2021 года.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.
"Вчера утвердили постановление Кабмина, предусматривающее продление Программы медгарантий до 31 марта 2021 года. Начиная с 1 апреля следующего года это будет другая программа медгарантий, другие пакеты. По ПМГ осуществляется основная часть медпомощи в нашей стране, оплачивается эта медицинская помощь", – сказал Степанов.
Министр также подчеркнул, что ПМГ продлили в том виде, в котором она реализуется в настоящее время.
"Национальная служба здоровья (НСЗУ) предложила продлить Программу медгарантий в странном резаном виде, например, ликвидировать ковидный пакет для экстренки или пакет, предусматривающий доплату медработникам с сентября. Я не мог на это согласиться, ПМГ была продолжена в том же виде, в котором она существует", – сказал Степанов.
Как сообщалось, ранее Национальная служба здоровья заявляла, что финансирование медицинских услуг в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ) в первом квартале 2021 года оказалось под угрозой из-за неутверждения порядка реализации ПМГ на 2021 год.
14 декабря в НСЗУ отмечали, что проект соответствующего постановления правительства был передан Министерству здравоохранения еще 17 ноября, но оно сих пор не подан в секретариат Кабмина.
НСЗУ ссылалась на то, что действующий порядок, утвержденный постановлением №65 от 5 февраля-2020 года, который регулирует реализацию ПМГ, действует до конца текущего года.
Чтобы НСЗУ продолжила выплачивать клиникам средства, действие договоров с медицинскими учреждениями должно быть продлено с 1 января до 1 апреля 2021 года, пока не вступит в силу новая ПМГ. А для того, чтобы у НСЗУ появились основания продолжить такие договоры, требуется утверждение постановления о продлении на первый квартал 2021 года действия постановления №65.
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