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Газпром (2522) транзит (621) транзит газу (635)

"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину (обновлено)

Российский "Газпром" увеличил в четыре раза бронирование дополнительных транзитных мощностей через Украину на январь 2021 года по сравнению с уровнем дополнительного бронирования в конце 2020 года.

Согласно данным аукционной платформы Regional Booking Platform, в точке входа "Суджа" на границе России и Украины (на границе Курской и Сумской области) на январь 2021 года из предложенных свободных мощностей в 41,6 млн куб. м в сутки выкуплено 41,2 млн куб. м, сообщает Интерфакс.

На декабрь 2020 года было выставлено 15 млн куб. м в сутки, а забронировано 11,4 млн куб. м в сутки, на ноябрь – 10,27 млн кубов, октябрь – 4,52 млн кубометров.

Как пояснил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, дополнительные мощности позволят "Газпрому" частично компенсировать снижение возможностей для транзита в январе , предусмотренное долгосрочным контрактом, с 178 млн куб. м до 113 кубометров газа в сутки.

"Изначально для транзита на 2021 год были забронированы мощности из расчета 40 млрд кубометров в год (113 млн куб. м в день), но вероятно этих объемов недостаточно из-за проблем с запуском "Северного Потока-2" и "Турецкого Потока-2", – написал Макогон на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Украина остается надежным транзитным партнером для ЕС для транзита российского газа и готова транспортировать порядка 145 млрд кубометров газа, что позволяет обеспечить дополнительные объемы транзита как для "Газпрома", так и для других компаний из РФ и Средней Азии.

Ранее "Газпром" забронировал транзитные мощности газотранспортной системы Украины на 2020 год на 65 млрд куб. м, а на 2021-2024 год - по 40 млрд куб.

С 1 января по 20 декабря "Газпром" прокачал через Украину 54,087 млрд куб. м газа, за весь 2020 год может транзитировать 56 млрд куб. м.

Джерело:  Интерфакс


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Шредер со Штанмаером как и наши предатели хорошо поработали на Газпром. Закрыли и уничтожили АЕС под предлогом что нужно переходить на *зеленые технологии*, а теперь увеличивают поставки газа в Европу и Украину. Ну как вам *зеленые технологии*, не пахнут?
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22.12.2020 15:52 Відповісти
Война войной, а на Рашку как Европа так и Украина работает исправно
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22.12.2020 15:54 Відповісти
Це рашка за тразит нам башляє, сховища забиті, зима тепла.
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22.12.2020 15:59 Відповісти
Не нам а Ахметову и Коболеву. Нам только тарифы повышают, забыли что ли? А сховыща скоро опустеют. Вот только тарифы Ахметов подымет на електроенергию в 3-5 раз и все обратно перейдут на росийский газ.
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22.12.2020 16:23 Відповісти
Ти знов свою кацапію з Україною плутаєш. Не пий більше.
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22.12.2020 16:28 Відповісти
Спочатку вивчи Українську мову експерт хр#нов
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22.12.2020 16:09 Відповісти
Як там сєвєрний поток поживає ??? Ліг на дно)))
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22.12.2020 16:11 Відповісти
Украина остается надежным транзитным партнером для ЕС, и это хорошо. Но с наротного достояния газпрома, нужно содрать три шкуры, чтобы визжали как сучки.
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22.12.2020 17:40 Відповісти
Нажаль, нам треба визнати, що через деякий час, навіть якщо північна "Країна 404" не знайде альтернативні маршрути транпортування газу до Європи, все ж Європа получить газ з інших джерел - Близький схід, Азербайджан, Туркменія прокладуть свої труби у напрямку Європи, а тут ще і сереземноморські країни з великими покладами газу, та і Північну Атлантику не варто забувати, як, до речі, і скраплений газ.
Тож пройде ще трохи часу, і наша Українська труба вже буде не потрібна, принаймі у теперішньому вигляді, з теперішніми можливостями по прокачуванню газа.
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22.12.2020 20:14 Відповісти

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