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"Нафтогаз" открыл новое месторождение газа в Полтавской области

НАК "Нафтогаз Украины" открыл новое месторождение газа в Полтавской области.

Об этом в Facebook сообщает дивизион группы "Нафтогаз Разведка и Добыча".

"Есть замечательный подарок к зимним праздникам – мы открыли новое газоконденсатное месторождение в Полтавской области. "Жемчужное месторождение" это: +2 млрд кубометров перспективных запасов и ресурсов газа для Украины; + 200 млн кубометров газа разведанных запасов", – сказано в сообщении.

Новая поисковая скважина подтвердила наличие газовых залежей на глубине 6 150 м. Суточная добыча из скважины достигает 100 тыс. кубометров.

Общая площадь нового месторождения составляет 213 кв. км, в его пределах выделено 5 газонасыщенных горизонтов.
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