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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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Боголюбов (205) суд (3280) Приватбанк (1769)

Суд перенес рассмотрение иска Боголюбова о продаже его акций в "Приватбанке"

Суд перенес рассмотрение иска Боголюбова о продаже его акций в

Хозяйственный суд города Киева перенес на 8 февраля без объявления причины рассмотрение иска экс-акционера ныне государственного ПриватБанка (Киев) Геннадия Боголюбова о незаконности купли-продажи его доли акций в банке.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Боголюбов 15 октября подал три иска в Хозяйственный суд Киева против банка, в том числе о незаконности купли-продажи его доли акций.

Ответчиками по указанному делу, предметом которого является признание недействительным договора, выступают Кабинет министров, ПриватБанк, Укргазбанк, Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Судьей назначена Татьяна Ващенко.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Власть Зеленского принимает только те решения, по которым они могут красть, отнимать и на "законных" основаниях не возвращать украденное. По какому праву они отнимают чужие деньги (мы здесь не говорим о законности их происхождения - для этого есть другая процедура других органов), объявляют их своими и категорически отказываются возвращать их законным владельцам? Боятся, что деткам на кокаин и Бентли не хватит? ИХ деткам!
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22.12.2020 12:23 Відповісти
Кому цікаво,що то за люди прочитайте ось цю статтю в "Голос Америки" https://ukrainian.voanews.com/a/5160051.html .В США на відміну від України за фінансові махінації отримують реальні строки на 20-30 років тюремного ув'язнення.
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22.12.2020 12:25 Відповісти

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