"Датагруп" покупает интернет-провайдера Volia (обновлено)

Национальный оператор фиксированной связи и цифровых услуг компания "Датагруп" достигла договоренности о приобретении 100% национального провайдера телекоммуникационных и контент-услуг группы компаний Volia (ранее "Воля Кабель").

Об этом сообщили в пресс-службе "Датагруп".

"Датагруп" достигла договоренности о приобретении в Украине 100% группы компаний Volia при полной поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.

EEGF II является единственным финансовым инвестором "Датагруп" с долей 96,13% вместе с генеральным директором компании Михаилом Шелембой, доля которого составляет 3,87%.

Соглашение подлежит официальному одобрению со стороны регуляторных органов.

"Мы рады реализовать возможности, возникающие в результате слияния двух компаний, которые дополняют друг друга. Как "Датагруп", так и Volia работают в очень фрагментированных отраслях, что исторически означало ограниченный интерес инвесторов и соответствующий объем инвестиций. Масштаб имеет очень большое значение, когда речь идет о телекоммуникационной инфраструктуре", – отметила основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная.

"Каждая компания обслуживает различные сегменты рынка: "Датагруп" является лидером B2B-сегмента, только 15% доходов которой приносит B2C, тогда как Volia – лидер в сегменте B2C, что получает менее 5% своих доходов от B2B-клиентов", – уточнил генеральный директор и акционер "Датагруп" Михаил Шелемба.

Он добавил, что после интеграции объединенный бизнес будет генерировать более $130 млн выручки и $50 млн EBITDA, имея один из самых низких коэффициентов задолженности среди крупных телекоммуникационных компаний в регионе Центральной и Восточной Европы.

Как сообщалось в ноябре фонд Emerging Europe Growth Fund II, LP (EEGF II) под управлением компании прямых инвестиций компании Horizon Capital выкупил 22,67% акций оператора фиксированной связи и цифровых услуг в Украине – компании "Датагруп", увеличив долю в ней с 73,46% до 96,13%.

В результате этой сделки основатель компании Александр Кардаков и другие миноритарные инвесторы полностью вышли из состава акционеров.

В итоге фонд Horizon Capital стал единственным владельцем "Датагруп" вместе с генеральным директором компании Михаилом Шелембой, которому принадлежат 3,87% акций компании.