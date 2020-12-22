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дата (4) інтернет (1288) продаж (1997)

"Датагруп" покупает интернет-провайдера Volia (обновлено)

Национальный оператор фиксированной связи и цифровых услуг компания "Датагруп" достигла договоренности о приобретении 100% национального провайдера телекоммуникационных и контент-услуг группы компаний Volia (ранее "Воля Кабель").

Об этом сообщили в пресс-службе "Датагруп".

"Датагруп" достигла договоренности о приобретении в Украине 100% группы компаний Volia при полной поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.

EEGF II является единственным финансовым инвестором "Датагруп" с долей 96,13% вместе с генеральным директором компании Михаилом Шелембой, доля которого составляет 3,87%.

Соглашение подлежит официальному одобрению со стороны регуляторных органов.

"Мы рады реализовать возможности, возникающие в результате слияния двух компаний, которые дополняют друг друга. Как "Датагруп", так и Volia работают в очень фрагментированных отраслях, что исторически означало ограниченный интерес инвесторов и соответствующий объем инвестиций. Масштаб имеет очень большое значение, когда речь идет о телекоммуникационной инфраструктуре", – отметила основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная.

"Каждая компания обслуживает различные сегменты рынка: "Датагруп" является лидером B2B-сегмента, только 15% доходов которой приносит B2C, тогда как Volia – лидер в сегменте B2C, что получает менее 5% своих доходов от B2B-клиентов", – уточнил генеральный директор и акционер "Датагруп" Михаил Шелемба.

Он добавил, что после интеграции объединенный бизнес будет генерировать более $130 млн выручки и $50 млн EBITDA, имея один из самых низких коэффициентов задолженности среди крупных телекоммуникационных компаний в регионе Центральной и Восточной Европы.

Как сообщалось в ноябре фонд Emerging Europe Growth Fund II, LP (EEGF II) под управлением компании прямых инвестиций компании Horizon Capital выкупил 22,67% акций оператора фиксированной связи и цифровых услуг в Украине – компании "Датагруп", увеличив долю в ней с 73,46% до 96,13%.

В результате этой сделки основатель компании Александр Кардаков и другие миноритарные инвесторы полностью вышли из состава акционеров.

В итоге фонд Horizon Capital стал единственным владельцем "Датагруп" вместе с генеральным директором компании Михаилом Шелембой, которому принадлежат 3,87% акций компании.
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Топ коментарі
+14
Монополии все укрупняются и укрупняются.. Конкуренции все меньше и меньше...
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22.12.2020 12:03
+9
воля, один из самых говёных провайдеров в стране
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22.12.2020 15:12
+8
уже разослали смс о повышении тарифов на 30 грвн и параят виасатовские говноканалы TV 1000 вместо вменяемых Discover...
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22.12.2020 13:33
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Монополии все укрупняются и укрупняются.. Конкуренции все меньше и меньше...
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22.12.2020 12:03 Відповісти
конкуренция нужна для повышения качества услуг
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22.12.2020 15:41 Відповісти
датагруп - это же киевстар? не нужно ли вмешаться амку?..
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22.12.2020 13:11 Відповісти
ДатаГруп - это твоение Кардакова. Для того, чтобы понять, что это за тварь, достаточно сказать, что именно он (через компанию Инком) обеспечивал в консоциуме ЕДАПС, державшем за горло всю страну несколько лет в части печати паспортов (внутренних и заграничных), "техническую" часть.

Так что ничего хорошего ещё оставшихся абонентов Воли - не ждёт.
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22.12.2020 20:39 Відповісти
інтернету буде п-ц,треба шукати новго провайдера,бо Датагруп-це повна жопааа!
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22.12.2020 13:19 Відповісти
воля не лучше
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22.12.2020 15:13 Відповісти
А есть интернет хуже,чем у "Воли"?
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22.12.2020 18:39 Відповісти
да - Укртелеком
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22.12.2020 20:53 Відповісти
уже разослали смс о повышении тарифов на 30 грвн и параят виасатовские говноканалы TV 1000 вместо вменяемых Discover...
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22.12.2020 13:33 Відповісти
https://discoverychannel.ru/ Discovery Channel идёт в пакете с теленепотребом и этот пакет стоит бешенных денег (отказаться от телешлаковых каналов нельзя)- это влияет на абонплату.
Лучше бы забанили мертвечуковские каналы .
По отдельности телеканалы не продают - один приличный + 4-5 канала информшлака типа М1,К1 и прочие болты с кварталами.
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22.12.2020 14:57 Відповісти
Когде-то в Харькове был такой провайдер как Притекс, качество у него было мягко говоря ужасное. Потом его выкупила Воля. В плане качества у старых абонентов Притекса ничего не поменялось. Теперь Волю покупает Датгруп. Мне вот интересно помеяется ли что-то в лучшую сторону?
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22.12.2020 13:37 Відповісти
Да-да, Кардаков сделает хорошо своим клиентам. Звучит как совсем уж фантастическая фантастика.
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22.12.2020 20:41 Відповісти
а до притекса был "дата свит")))) возвращение к истокам))))
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22.12.2020 20:53 Відповісти
Зміна назви провайдера і все.
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22.12.2020 14:48 Відповісти
Нет, не все - идет монополизация рынка интернет-услуг и, следовательно, подавление конкурентов
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23.12.2020 07:35 Відповісти
воля, один из самых говёных провайдеров в стране
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22.12.2020 15:12 Відповісти
а для обычного чела потребителя это будет хоррошо или плохо?
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22.12.2020 15:40 Відповісти
Будет хуже. Мошенник Кардаков просто выкачает из Воли активы (если они там есть - что тоже сомнительно) и свалит. Как он это уже сделал с несколькими своими компаниями, простив своим кредиторам около 200 миллионов гривен своих долгов.
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22.12.2020 20:43 Відповісти
****, DTX это единственный канал, что я мог смотреть круглосуточно(условно). Это мой канал.

И его **** не будет. Пошли однако нах.
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22.12.2020 19:06 Відповісти
Значить, піднімуть ціни.
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22.12.2020 20:34 Відповісти
одна какашка купила другую какашку. Вот и вся новость...
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22.12.2020 20:40 Відповісти
Качество услуг Воли очень посредственное, зато винтят цены в одностороннем порядке- мама не горюй! Про Интернет вообще не говорю, ибо мне хватило статьи в стиле "Воля-неволя", где описывается, что каждый месяц, помимо абонплаты, клиентам вываливают не хилые счета сверх оговоренной суммы. Поэтому пользоваться их Интернетом даже не планировал. А телек- как только стало возможным, купил себе тюнер с антеной и послал Волю в эротическое путешествие. Каналов почти как в стартовом пакете Воли. Мне хватает. Если чего-то нет- смотрю в Интернете. Телек включаю вообще очень редко. Так они недавно мне звонили в стиле "подключайтесь!" После моих тирад с предъявами, говорят "у нас теперь всё иначе!" А я говорю: мне фиолетово, я уже купил оборудование, так зачем мне платить за то, что теперь у меня есть бесплатно? Видимо, таких как я, много. Клиенты уходят пачками. Вот и решили продать бесперспективную Волю. А всё потому, что головой думать надо! Винтить цены перед тем, как клиент получит возможность получать услугу бесплатно, может только идиот.
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22.12.2020 22:39 Відповісти
И поэтому в Днепре полгорода сегодня сидит без инета
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22.12.2020 23:31 Відповісти
Почему?
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23.12.2020 05:39 Відповісти

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