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Philip Morris подала иск против Украины в международный арбитраж

Philip Morris подала иск против Украины в международный арбитраж

Компания Philip Morris International подала иск о двустороннем инвестиционном арбитраже против правительства Украины в связи с решением Антимонопольного комитета Украины оштрафовать компанию по делу оптового дистрибутора "Тедис".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение Комитета является явным нарушением прав инвестора. Мы считаем, что этот спор между инвестором и государством будет иметь крайне негативное влияние на инвестиционную привлекательность Украины, а также на репутацию страны в целом", – заявил генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Костас Салварас.

Иск подан 21 декабря в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, округ Колумбия, США) в связи с нарушенными, по мнению заявителей, двусторонних соглашений о взаимной защите инвестиций с США и Швейцарией.

Как сообщал БизнесЦензор, суд отменил налоговые уведомления-решения о начислении ООО "Тедис-Украина" к уплате 226,42 млн грн налогов.

Суд отменил налоговое начисления "Тедис" за платежом налога на прибыль в сумме 215,32 млн грн, налога на добавленную стоимость в сумме 7,39 млн грн и штрафа 3,69 млн грн. Речь шла о занижении фирмой налогов на указанные суммы за 2015 год.

ООО "Тедис Украина" зарегистрировано на четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Эбромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают одесский бизнесмен Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.

После оглашения результата суда юридическая фирма Integrites сообщила о защите одного из крупнейших трейдеров табачных изделий от претензий налоговой. "Интегритес" принадлежит Руслану Бернацкому, мужу экс-замминистра юстиции Натальи Бернацкой, фигурировавшей в деле НАБУ.
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Топ коментарі
+5
бойкотировать надо Зебила и его суды, которые содрали бабло с инвесторов в виде штрафов, а Кауфману все простили, хотя схему замутил именно он)
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22.12.2020 14:06
+4
Все компании заплатили штраф, а Кауфман платить и не думал, он с Зеленским на короткой ноге, кроме того международные табачные компании оказались заложниками схем Кауфмана и попали под штрафы. Надеюсь что решения международных судов против Украины немного ограничат непомерные "аппетиты" сомнительных дельцов, а также прислуживающих им украинских силовиков и чиновников.
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22.12.2020 11:57
+3
я так понял, что пришло осознание что Зеленский недекватен и договариваться с ним все равно что взять обещание у барана не есть траву. Поэтому его будут воспитывать деньгами, наказывая за любое глупое решение финансово. Палкой по горбу бить ведь как то не принято в цивилизованном мире, а жаль
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22.12.2020 14:09
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Все компании заплатили штраф, а Кауфман платить и не думал, он с Зеленским на короткой ноге, кроме того международные табачные компании оказались заложниками схем Кауфмана и попали под штрафы. Надеюсь что решения международных судов против Украины немного ограничат непомерные "аппетиты" сомнительных дельцов, а также прислуживающих им украинских силовиков и чиновников.
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22.12.2020 11:57 Відповісти
Скоро Зелох всериця.
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22.12.2020 12:01 Відповісти
Непонятно в чем суть иска если украинский суд уже отменил штраф.
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22.12.2020 13:07 Відповісти
Філіп Моріс іди у дупу і мовчки плати штраф, бо і так маєш надприбутки зі продажу свого лайна для українців, все що можна сказати
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22.12.2020 13:08 Відповісти
бойкот продукции филип морриса сразу поставит их на место
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22.12.2020 13:30 Відповісти
бойкотировать надо Зебила и его суды, которые содрали бабло с инвесторов в виде штрафов, а Кауфману все простили, хотя схему замутил именно он)
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22.12.2020 14:06 Відповісти
я так понял, что пришло осознание что Зеленский недекватен и договариваться с ним все равно что взять обещание у барана не есть траву. Поэтому его будут воспитывать деньгами, наказывая за любое глупое решение финансово. Палкой по горбу бить ведь как то не принято в цивилизованном мире, а жаль
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22.12.2020 14:09 Відповісти
можно и нороду подать иск против правительства
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22.12.2020 15:03 Відповісти
Зеленский ты идиот 😡😡😡 а его избиратели 🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑😒
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22.12.2020 15:24 Відповісти
мощные сигналы мировым "инвест нянями от Philip Morris и от Arcelor,куда не надо вкладывать монеты
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22.12.2020 15:30 Відповісти
в Польше пачка сигарет маленькая вполовину нашей и стоит очень дорого, так мне поляк рассказывал знакомый.
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22.12.2020 15:43 Відповісти
И все курят контрабас-самосад.
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22.12.2020 16:05 Відповісти
Philip Morris International выиграет суд у правительства Украины и правительство Украины заплатит судебные издержки, миллиардную компенсацию за ущерб репутации и вернёт незаконный штраф ведь монополисту ООО "Тедис-Украина", которое только одно барыжит всеми легальными сигаретами в Украине, вернули, а инвесторов-производителей оштрафовали за то, что они продают только ООО "Тедис-Украина", хотя само правительства Украины их обязало своим постановлением это делать Потом такие иски подадут 3 другие мировые табачные гиганты с фабриками в Украине (ВАТ, Imperial, JTI) незаконно оштрафованные идиотами.
Беда в том, что миллиардные штрафы, правительства Украины заплатит из бюджета Украины, из наших карманов. Когда Украина выиграла газовый спор у РФ, РФ еще не заплатила, а "руководители" уже перечислили себе из оплат населения "Нафтогазу" премии в десятки миллионов долларов.
Компенсации и издержки проиграшей в международных судах должны быть оплачены из бюджета правительства и антимонопольного комитета, виновных в незаконных штрафах инвесторов-производителей, а также из личных задекларированых средств чиновников принявших решения, в результате которого Украине нанесены убытки.
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23.12.2020 00:35 Відповісти

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