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карантин (2077) Укрпошта (770)

"Укрпошта" продолжит работу во время праздников и локдауна

Отделение АО "Укрпошта" в праздничные дни и во время усиленного карантина 8 - 24 января работают по обычному графику, с исключением католического Рождества 25 декабря, Нового года 1 января и православного Рождества 7 января.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпошты".

25 декабря, 1 января, и 7 января будут предоставлять услуги дежурные отделения почтового оператора.

"На время усиленного карантина с 8 до 24 января 2021 продолжают работать стандартно без изменений в работе все 11 000 отделений. Кабинет министров Украины разрешил работу операторов почтовой связи", - сообщает "Укрпошта".
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